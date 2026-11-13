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Mohamed Ouahbi, seleccionador del combinado marroquí, desveló el once oficial con el que Marruecos disputará su esperado duelo ante la selección de Níger, un partido que la afición marroquí aguarda con gran entusiasmo por la importancia que tiene en la trayectoria del equipo y por el deseo de la hinchada de ver a una generación que sigue escribiendo la historia.

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La alineación anunciada por Ouahbi fue una mezcla meditada entre experiencia y juventud, entre los nombres que forjaron la gloria de Marruecos en los últimos años y los nuevos rostros que buscan demostrar su valía y asegurarse un puesto titular en el once de los Leones.

La alineación de la selección de Marruecos estuvo compuesta por los siguientes nombres:

Portería: Yassine Bounou.

Defensa: Issa Diop - Nayef Aguerd - Noussair Mazraoui - Achraf Hakimi.

Centro del campo: Ayoub Bouaddi - Oussama Targhaline - Yasser Zabiri.

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Ataque: Bilal El Khannouss - Brahim Díaz - Abde Ezzalzouli.

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En la portería, Ouahbi confió en el gigante Yassine Bounou, dotado de una gran experiencia y de paradas decisivas, que sigue siendo uno de los pilares más importantes de la selección marroquí y la primera válvula de seguridad en los grandes partidos.

En la línea defensiva, Ouahbi optó por un cuarteto que combina solidez defensiva y potencia ofensiva, especialmente con la capacidad de Hakimi y Mazraoui para avanzar y marcar la diferencia por las bandas.

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En el centro del campo, el técnico de los Leones apostó por una pareja en una clara apuesta por la vitalidad, la presión alta y la capacidad de conectar las líneas, además de brindar la oportunidad a elementos jóvenes que albergan una gran ambición por mostrarse ante la afición marroquí.

En la línea de ataque, la alineación resultó ofensiva por excelencia, con la presencia del trío formado por Bilal El Khannouss, Brahim Díaz y Abde Ezzalzouli, por detrás del joven delantero Yasser Zabiri, que liderará el ataque de los Leones en este enfrentamiento, en una oportunidad de oro para demostrar sus cualidades goleadoras.

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Esta alineación refleja la filosofía de Ouahbi, que se basa en el equilibrio entre defensa y ataque y en la confianza en los grandes nombres en los momentos decisivos, al tiempo que abre la puerta a los talentos emergentes que representan el futuro del fútbol marroquí.

La selección marroquí deposita muchas esperanzas en la pareja formada por Achraf Hakimi y Brahim Díaz, que atraviesan un gran momento de forma con sus clubes, y de quienes se espera que sean la primera fuente de peligro ante la defensa de Níger, ya sea mediante los desbordes por las bandas o con los pases decisivos y los disparos desde fuera del área.

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Asimismo, la afición marroquí espera lo que ofrecerá el trío joven de Bouaddi, Targhaline y El Khannouss, que representan la nueva generación de los Leones y cargan sobre sus hombros la misión de demostrar que la selección marroquí no depende de una sola generación, sino que posee una amplia base de talentos capaces de mantenerse en la cima.

Por otro lado, la selección de Níger afronta el partido con la ambición de dar la sorpresa ante una de las selecciones más fuertes del continente africano, apoyándose en la organización defensiva y los contraataques, en un intento de aprovechar cualquier desliz en la defensa de los Leones.

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El partido despierta un gran interés popular y mediático, pues muchos seguidores consideran que es una oportunidad para que Ouahbi pruebe algunas ideas tácticas nuevas y examine la disponibilidad de algunos jugadores antes de los próximos compromisos, especialmente con la cercanía de las grandes competiciones en las que Marruecos aspira a llegar lejos.