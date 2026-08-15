Según informa el diario español Marca, ahora también el Newcastle United se ha sumado a la puja por el candidato a salir del campeón récord alemán. Según esa información, los Magpies ya le habrían ofrecido al portugués un contrato concreto de tres años.

El Newcastle busca un sustituto para Bruno Guimaraes, que se marchó al Arsenal. Palhinha sería una alternativa más económica a Felix Nmecha, por quien supuestamente el Borussia Dortmund pediría más de 100 millones de euros. Sobre todo porque el club de Nick Woltemade, internacional, no se había desprendido por casualidad de numerosos jugadores importantes. El trasfondo de tantas salidas, entre ellas también las de Anthony Gordon y Sandro Tonali, son las normas financieras de la Premier League y la UEFA. De lo contrario, amenazan elevadas multas o incluso una prohibición de fichar.

Por Palhinha habría que pagar probablemente entre 20 y 25 millones de euros. Sin embargo, una cesión con opción de compra posterior no entra en los planes del Bayern. Por eso, los responsables encabezados por Max Eberl también rechazaron recientemente al Aston Villa. "Se ha leído que el Aston Villa se ha puesto en contacto con nosotros por Joao. Eso es correcto. Pero con el Aston Villa no vamos a llegar a un acuerdo, eso simplemente no funciona. Porque no estamos en una situación en la que tengamos que hacer lo que los demás nos imponen", subrayó el viernes el director deportivo del FCB en una rueda de prensa, dejando así también un mensaje de autoridad.

Ante el RB Leipzig, Palhinha ya no entró en la convocatoria del Bayern, a diferencia de lo ocurrido en los anteriores amistosos. En un primer momento no hubo explicación. Pero es muy posible que fuera apartado para mantener conversaciones con otros clubes. Más aún cuando el periodista de fichajes Fabrizio Romano informa ahora de que el Newcastle volvió a interesarse telefónicamente ante el FCB en las últimas 24 horas por la posibilidad de un traspaso.

FC Bayern de Múnich: ¿quién más debería salir además de Joao Palhinha?

Que el Newcastle esté intentando fichar a Palhinha no es, sin embargo, ninguna sorpresa. El jugador de 31 años sigue gozando de una excelente reputación en la Premier League. Antes de su llegada a Múnich, había brillado en el Fulham. También convenció en su etapa como cedido en el Tottenham Hotspur durante la temporada pasada. Pese a una floja campaña de los Spurs, que estuvo a punto de acabar en descenso, el mediocentro defensivo incluso firmó diez participaciones de gol en 45 partidos.

Además de Palhinha, el Bayern también quiere desprenderse de Sacha Boey y Bryan Zaragoza. Sin embargo, por ahora no se vislumbra una solución rápida para el dúo. Bajo las órdenes del técnico Vincent Kompany, es previsible que ninguno de los dos, al igual que Palhinha, vuelva a contar si se quedan en Múnich.

A finales de julio, no obstante, el presidente de honor Uli Hoeneß sorprendió con unas palabras conciliadoras. "Si ahora conseguimos dar salida a uno u otro jugador, y ese sería exactamente nuestro deseo, naturalmente sería bueno. Pero quiero decir una cosa con absoluta claridad: un contrato con el Bayern es intocable. Eso significa que nos quedaremos con los jugadores si al final no se encuentra una solución adecuada", explicó.