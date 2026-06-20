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Rafael van der VaartNOS
Jeroen van Poppel

Traducido por

V/d Vaart y Van Hooijdonk coinciden: «Hay que decirlo de vez en cuando: ¡estuvo fantástico!»

Holanda vs Suecia
Holanda
Suecia
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Tras la goleada de Holanda a Suecia (5-1), Rafael van der Vaart elogió al portero Bart Verbruggen. Para el analista de la NOS, el guardameta fue clave pese a la actuación estelar del ataque.

«Y el portero estuvo bien hoy, ¿no? De vez en cuando también hay que decirlo», afirma Van der Vaart en la NOS. «Verbruggen hizo un par de buenas paradas».

Pierre van Hooijdonk comparte la opinión y destaca el momento clave justo antes del descanso: «Eso es curioso en los porteros; también hace falta suerte. En el tiro libre de la primera parte se equivocó, pero anularon el gol y ya no se habló más».

Se refería al minuto 45, cuando Gustaf Lagerbielke parecía haber marcado de cabeza tras un tiro libre. Verbruggen falló, pero se salvó gracias al línea: el sueco estaba en fuera de juego.

En el descuento de la primera parte despejó un libre directo de Viktor Gyökeres y, poco después, detuvo un disparo de Yasin Ayari al primer palo.

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Antes, ya había detenido un intento de Gyökeres en el minuto 7 y otro en el 37.

En el 84, detuvo un tiro de Alexander Isak con la mano extendida.

«Después atajó varios balones muy buenos, sobre todo aquel que se disparó al primer palo», afirmó Van Hooijdonk. «Un partido fantástico».

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