Vídeo: Las bromas de Hazard ante la admiración de Kubo

El japonés dice que aprendió a regatear viendo vídeos de Eden y el belga replica que por eso juega tan bien

Takefusa Kubo da sus primeros pasos como madridista. Está en Montreal, con el primer equipo, aunque está pensado que empiece su tiempo como madridista formando parte de la plantilla del Castilla. Kubo, que jugó la , habla bien tanto inglés como español, ya que fue canterano del . Después de un entrenamiento TV le preguntó cómo había llegado a ser el jugador que es.

"Empecé con mi padre, él me enseñó todo. No jugó profesional, solo en la universidad, pero me enseñó todo. Empecé con dos o tres años a jugar, él me enseñó todo", comentó el mediocampista japonés, que al principio del vídeo es saludad y elogiado por Odriozola.

📼✨😀 ¿Cuál es el secreto de los trucos de Kubo?

¡Te lo cuenta él mismo junto a @hazardeden10!#RealMadridIsHere #RMTour pic.twitter.com/WrE9pwdPAE — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 15, 2019

La cosa no queda ahí, porque después el periodista le pregunta por su habilidad y su capacidad para hacer filigranas. Y ahí entra en escena el fichaje más ilusionante del equipo de este año, Eden Hazard. "Sí, veía vídeos de Hazard", responde cuando tiene que comentar sus virguerías. Después, por supuesto, se cruza con el astro belga.

"Veía tus vídeos antes de mis partidos", le cuenta, en inglés, a su nuevo compañero. "Bien hecho", dice el belga entre risas, justo antes de chocarle el puño en señal de complicidad. Ahí el periodista le dice que es muy bueno y hace muchas cosas y Hazard responde con buen humor: "Si veía mis vídeos por supuesto que jugaba bien".

Kubo está siendo muy seguido por los medios japoneses, es el primer nipón en la disciplina blanca y una de las mayores curiosidades de la pretemporada blanca, que trascurre sin grandes sobresaltos en Montreal.