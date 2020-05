Mascarillas en España: ¿Son obligatorias, dónde comprarlas, cuánto duran y pueden ser reutilizables?

Es la primera de las medidas de higiene y seguridad y en Goal te contamos todo lo relativo a ello.

Las mascarillas, es junto a los guantes, el equipo de protección básico más demandado de cara a frenar la expansión y contagio del COVID-19.

En estos momentos y en base a lo publicado por el Ministerio de Sanidad, son es obligado el uso de mascarillas en el transporte público y es recomendable cuando no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad fijada de dos metros. No obstante, muchos ciudadanos son los que se han hecho con ellas para protegerse pese a que su carácter no es obligado en todos los ámbitos. En el ámbito deportivo, también en el fútbol, ya se ha visto a los profesionales usándolas.

Ahora el criterio de Sanidad ha cambiado y se estudia si anunciar que su uso sea obligatorio para llevarla en todo espacio público.

📹Fernando Simón:



😷"La mejor #mascarilla son los 2 metros de distancia"



Es importante que todo el mundo que pueda la utilice, sobre todo cuando no se pueda mantener las distancias, pero no es fácil que se pueda obligar su uso a todo el mundo. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/KdweXu4jAA — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 13, 2020

Las palabras de Fernando Simón, portavoz de Sanidad, valorando su debido uso asegurando que “siempre que sea para prevenir riesgos es aceptable, pero no todo el mundo la puede usar de la misma manera, no todo el mundo la puede llevar de forma prolongada. A lo mejor no hay problemas si lo hacen unos minutos en el metro o el autobús, pero más tiempo puede generar problemas a personas con ansiedad, EPOC o cualquier restricción respiratoria importante, también a los niños más pequeños”.

DÓNDE COMPRAR, CUÁNTO DURAN Y SI SON REUTILIZABLES

Existen varios tipos de mascarillas. Las más comunes son las quirúrgicas y filtrantes que si bien no son un equipo de protección individual al uso y protegen más al resto que a quienes las llevan, son las que más demanda tienen.

Se pueden adquirir en farmacias y en algunos supermercados, así como en comercios online o grandes plataformas.

Las mascarillas quirúrgicas y filtrantes tienen una duración aproximada de entre cuatro a ocho horas. Algunos farmacéuticos explican que su duración no se trata de las cuatro u ocho horas seguidas si no que pueden reutilizarse previo desinfectado con la solución hidroalcohólica hasta completar esas 4 u 8 horas.

Respecto a las filtrantes, las FFP1, FFP2 o FFP3 tienen una vida útil de 48 horas tras y como trasladaron fuentes oficiales de la Comunidad de Madrid, matizando que se pueden utilizar en distintas ocasiones del día o de varios días.

Estas por su parte son más difíciles de adquirir pese a ser las más indicadas para la protección. Encargadas en las farmacias o suministradas a través de grandes distribuidores pero con retardo en la entrega son los caminos de suministro.

Son las más adecuadas y que mejor protegen son las denominadas mascarillas filtrantes que sí protegen a quienes las portan de inhalar partículas contaminantes. Son las llamadas FFP1, FFP2 o FFP3, calificadas así en base a su rendimiento. Tienen un 92 % de eficacia de filtración mínima, y un porcentaje de fuga hacia el exterior que no supera el 8 %.