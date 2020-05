Uruguayos piden ayuda para volver a su país

Futbolistas y un técnico de la Primera División de El Salvador piden ayuda para regresar a su país en un vuelo humanitario.

Los futbolistas uruguayos en El Salvador, que juegan en la Primera División de fútbol, han pedido ayuda para volver a su país, pero desde sus tierras todavía no se han enviado vuelos humanitarios para repatriar charrúas.

José Pablo Varela, exjugador del Alianza, externó lo que han hecho: “La idea es que desde se nos dé un tipo de apoyo para volver al país en un vuelo humanitario. Ya vamos a cumplir tres meses de estarlo intentando y no hemos tenido una respuesta concreta que necesitamos. Vos fijate que yo me fui el 18 de marzo a la embajada de Uruguay, antes de que decretaran cuarentena obligatoria, para hacer los trámites y luego me contacté con todos los colegas”.

Y agregó: “Lo que nosotros queremos es llevar a la mayor cantidad de uruguayos posibles. Podemos parar en Guatemala, pero no sabría decirte ahora cómo hacer un plan de vuelo. Pero también sabemos que en Uruguay hay cinco o seis salvadoreños y en ese vuelo se podrían venir”.