Uruguay vs. Paraguay, EN VIVO ONLINE por la Copa América: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

La Celeste y la Albirroja se enfrentan por la quinta fecha del Grupo A. En caso de un triunfo charrúa, Chile se cruzará con Brasil en cuartos.

Por la quinta y última fecha del Grupo A de la Copa América 2021, Uruguay y Paraguay, ambas selecciones clasificadas a los cuartos de final, se verán las caras este lunes en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

El equipo que comanda Eduardo Berizzo llega a esta cita como segundo de su zona, con 6 puntos, y una victoria sobre la Celeste alejaría a Brasil del camino de La Roja, pero un empate o triunfo charrúa emparejará a la Canarinha con la escuadra que entrena Martín Lasarte en la ronda de los ocho mejores. El cuadro de Óscar Washington Tabárez, en tanto, se ubica en la cuarta plaza, con 4 unidades, luego de vencer a Bolivia en la pasada jornada.

En Goal te presentamos toda la información para ver el compromiso entre Uruguay y Paraguay:

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE ES URUGUAY VS. PARAGUAY?

El encuentro correspondiente a la última fecha del Grupo A de Copa América se juega este lunes 28 de junio a las 21:00 horas de Argentina (mismo horario en Uruguay y Brasil), 20:00 de Chile y 19:00 en México y Colombia.

PARTIDO Uruguay - Paraguay FECHA lunes, 28 de junio ESTADIO Olímpico Nilton Santos HORA 21:00 hora Argentina; 20:00 hora Chile; 19:00 hora Colombia y México; 02:00 hora España

¿DÓNDE VER TRANSMISIÓN EN VIVO POR TV?

MÉXICO TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA TV TyC Sports y DTV Streaming TyC Sports Play y DTV GO COLOMBIA TV DTV y Win Sports+ Streaming DTV GO y Win Sports CHILE TV DirecTV Sports Streaming DirecTV GO y Estadio TNT Sports ESPAÑA TV TV3 y TVG2 Streaming TVG, Esport3 Web y Canal de Twitch de Ibai Llanos

¿CÓMO VER POR STREAMING EN VIVO?

El choque entre Uruguay y Paraguay se puede mirar por internet a través de las plataformas de streaming de Estadio TNT en Chile, TyC Play en Argentina, Win Sports online en Colombia y DirecTV GO para los territorios sudamericanos. En México, la transmisión online es por la aplicación Blue to Go y en España en TVG.