Uruguay empató ante Arabia Saudí gracias a la gran actuación de Al-Owais

Uruguay empató 1-1 ante Arabia Saudí en su debut en la fase de grupos del Mundial. Abdulelah Al-Amri abrió el marcador, pero Maxi Araújo igualó tras un rebote. Uruguay, Arabia Saudí, España y Cabo Verde tienen un punto en el Grupo H.

En la primera parte, Diego Forlán y Diego Godín vieron desde la grada cómo a su Uruguay le faltaba creatividad para superar el muro saudí. Se notó la ausencia de Giorgian de Arrascaeta, lesionado justo antes del Mundial.

En la primera parte solo probó Araújo con un remate que atrapó Al-Owais, y el 0-0 al descanso reflejó el dominio defensivo saudí.

Tras el descanso, Federico Viñas cabeceó con peligro, pero Al-Owais volvió a salvar a su equipo.

Poco antes del descanso, un córner encontró a Al-Amri, cuyo disparo fue desviado por el veterano y cumpleañero Fernando Muslera (39).

En el córner siguiente, Mohamed Kanno cabeceó y, tras desviar Muslera, Al-Amri aprovechó el rebote para abrir el marcador: 1-0.

En el primer minuto de la segunda parte, Al-Owais volvió a brillar con un reflejo felino y evitó el empate de Viñas de cabeza. Uruguay insistió y Manuel Ugarte rozó el gol con un disparo lejano que tocó el poste tras rozar los dedos del portero.

A diez minutos del final, Al-Owais detuvo un nuevo cabezazo de Viñas, pero no pudo evitar el 1-1 de Araújo en el rebote.

En los últimos minutos Uruguay buscó el segundo con insistencia y Valverde, con un gran disparo, volvió a encontrar a Al-Owais. El marcador ya no se movió: 1-1.