URGENTE: una estrella del Barcelona se corona con el premio Golden Boy

El defensa del Barcelona Pau Cubarsí (19 años) se coronó con el premio Golden Boy 2026, galardón que se concede al mejor jugador joven del mundo menor de 21 años.

Este premio, creado por Massimo Franchi, es un homenaje a los talentos emergentes más destacados del mundo del fútbol, y lo entrega desde 2003 el diario italiano "Tuttosport", lo que lo ha convertido en uno de los principales galardones de referencia para valorar a los jóvenes talentos.

La competición se limita a los jugadores menores de 21 años que militan en las ligas europeas.

El internacional español superó por un amplio margen al resto de los 24 candidatos, seleccionados a partir de la lista "benchmark", que registra lo que aportan los jugadores según sus niveles y rendimiento, además de 5 invitaciones (wildcards) que posee el comité organizador para incorporar algunos talentos que despuntan en los últimos momentos.

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La decisión final llegó tras la votación de 30 periodistas de distintos lugares de Europa, en la que Cubarsí arrasó en la competición.

Después de que Cubarsí se quedara sin el Trofeo Kopa hace semanas por una diferencia de solo dos puntos, galardón que fue a parar a Lamine Yamal por tercer año consecutivo, esta vez la votación no dejó ningún margen para la duda sobre la merecida victoria del defensa campeón del mundo en el premio.

Así, se disipó la amargura de su salida sin premio durante la gala del Balón de Oro, mientras el Barcelona confirma su dominio sobre el galardón, después de que la lista de ganadores anteriores incluyera a 5 jugadores salidos de la cantera de "La Masia": Lionel Messi, Pedri, Gavi, Lamine Yamal y, ahora, Cubarsí.

Cesc Fàbregas también había ganado el premio, pero cuando era jugador del Arsenal.

El jugador del club catalán se convirtió en el segundo defensa de la historia en lograr este premio, después del neerlandés Matthijs de Ligt, que lo ganó en 2018.

Todos los demás ganadores fueron centrocampistas o delanteros, y la lista incluyó nombres destacados del fútbol mundial, como Messi, Sergio Agüero, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, João Félix y Erling Haaland, mientras que el nombre de Cristiano Ronaldo no figuró entre los galardonados.

Cubarsí sucede en el palmarés de ganadores al francés Désiré Doué, que logró la edición de 2025, y a Lamine Yamal, ganador de la edición de 2024.

La lista de los 23 ganadores del premio incluyó a 6 jugadores españoles, teniendo en cuenta que el galardón solo puede obtenerse una vez por cada jugador, a diferencia del Trofeo Kopa, que entrega la revista "France Football".

Cesc Fàbregas fue el primer español en coronarse con él en 2006, cuando era jugador del Arsenal, antes de que le siguiera Isco durante su etapa en el Málaga, luego Pedri, Gavi y Lamine Yamal, y por último Cubarsí, con lo que los jugadores españoles confirman su dominio sobre el premio.