Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich alemán, sufrió un problema de salud repentino el viernes, después de desplomarse inconsciente en las instalaciones de entrenamiento del club en la calle "Säbener Straße", siendo trasladado a un hospital de la ciudad de Múnich en una ambulancia, según informó el diario alemán "Bild".

El periódico señaló que el incidente ocurrió después de que el entrenador belga, de 40 años, se detuviera para seguir una parte de los entrenamientos del Bayern Múnich sub-23, tras finalizar la sesión de entrenamiento del primer equipo.

A ello precedió el aterrizaje de un helicóptero en las instalaciones de entrenamiento, en medio de la ausencia de información oficial del club sobre los detalles de su estado de salud.

El incidente llega días después de que Kompany padeciera una infección vírica que afectó a su estado de salud, pese a que continuó desempeñando sus funciones durante el último periodo, incluyendo la dirección del Bayern Múnich en la goleada por 6-1 ante el Leipzig el pasado sábado.

Según el informe, Kompany se vio obligado a tumbarse brevemente en el sofá del vestuario del estadio "Allianz Arena", durante el descanso entre las dos partes del partido y tras su finalización.

Próximos partidos SCF Bundesliga 12:30 FCB Ver

Después de un breve periodo de descanso tras el pitido final, los informes indicaron que comenzó a analizar algunas imágenes del encuentro en su ordenador portátil, pero dejó la realización de las entrevistas a los directores deportivos.

El entrenador belga se ausentó de los entrenamientos en las instalaciones de "Säbener Straße" el lunes, mientras que el diario "Sport Bild" señaló que se había sometido a un nuevo chequeo médico completo, supervisado por médicos, entre ellos el médico del equipo, el profesor Roland Schmidt.

Crisis de salud antes del enfrentamiento ante el Arsenal

Kompany no pudo dirigir la última sesión de entrenamiento antes del enfrentamiento contra el Arsenal inglés en la Liga de Campeones de Europa, y también se ausentó de la rueda de prensa previa al partido, dejando a su asistente Aaron Danks, de 43 años, la tarea de hablar con los medios de comunicación.

Danks dijo entonces: "Lo más importante que le animamos a hacer ahora es descansar y tomarse el tiempo que necesite, por mucho que se prolongue ese periodo".

A pesar del problema de salud, Kompany regresó al banquillo durante el enfrentamiento contra el Arsenal que terminó con empate a 2-2, antes de hablar sobre lo que padeció con el virus, explicando que al principio no le dio a su cuerpo el descanso suficiente.

El entrenador del Bayern Múnich dijo tras el partido: "Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y lograrlo todo. La semana pasada contraje un virus fuerte y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo, y entonces llegó el momento en el que mi cuerpo me dijo: ¡para ya!".

Los detalles del estado de salud de Kompany y las circunstancias de su traslado al hospital siguen sin estar claros hasta el momento, a la espera de información oficial del Bayern Múnich sobre la situación de su entrenador belga.