El francés Dayot Upamecano revivió uno de los recuerdos más polémicos de la trayectoria de su entrenador Zinedine Zidane, después de ser expulsado durante el enfrentamiento entre Francia e Italia, disputado la noche de este viernes, dentro de las competiciones de la tercera jornada de la UEFA Nations League.

Upamecano recibió la tarjeta roja en el minuto 85 del partido, tras agredir a uno de los jugadores de la selección italiana, dejando a la selección de su país con diez jugadores en los últimos minutos de un encuentro que terminó con empate a uno.

La expulsión del defensor de Francia se produjo ante los ojos de Zidane, que seguía el partido desde el banquillo, lo que trajo a la memoria un episodio famoso que vivió la leyenda del fútbol francés también ante Italia, cuando fue expulsado durante la final del Mundial de 2006.

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Zidane había recibido la tarjeta roja en la final del Mundial de 2006, tras agredir al defensor italiano Marco Materazzi, en un episodio famoso ocurrido durante la prórroga, para terminar el partido con empate a uno antes de que Italia resolviera el título en los penaltis.

Y cerca de 20 años después, Zidane se encontró ante una escena similar, pero esta vez desde fuera del campo, después de que uno de sus jugadores recibiera la tarjeta roja ante el mismo rival, y en un momento delicado en el que Francia buscaba el gol de la victoria tras el empate conseguido por Italia.

Y pese a la diferencia de circunstancias entre ambos episodios, la expulsión de Upamecano otorgó al duelo entre Francia e Italia un toque adicional de paradoja, después de que el recuerdo de la noche negra de Zidane en Berlín volviera a primera plana, dejando a la «Azzurra» presente de nuevo en uno de los momentos más ligados a la historia de Zidane con la selección francesa.



