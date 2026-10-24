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El internacional con la República de Irlanda Troy Parrott es el último futbolista del sur de España cuya vivienda ha sido objetivo de delincuentes mientras se encontraba fuera por un compromiso con su club, el Real Betis. Varios asaltantes enmascarados irrumpieron por la fuerza en la casa del delantero, situada en las afueras de Sevilla, durante el partido de La Liga del pasado sábado contra el Barcelona en La Cartuja.

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Las cámaras de seguridad captan a los intrusos con las manos vacías

Según informan medios españoles, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la casa del irlandés en la urbanización El Zaudin, en Bormujos, mientras participaba como suplente en la segunda parte de la derrota del sábado por 5-2 ante el gigante catalán. Aunque las cámaras de seguridad de la vivienda grabaron al grupo entrando y saliendo de la propiedad, situada a las afueras de la ciudad, los intrusos huyeron sin robar nada. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre el robo.

El extremo brasileño sufrió un episodio similar

El asalto del sábado se produjo poco más de una semana después de que la vivienda de su compañero en el club Antony también fuera objetivo de los ladrones mientras jugaba con el Betis en su victoria de Champions League ante el Porto. Aunque uno de los hijos del exatacante del Manchester United estaba dentro de la casa durante el incidente, el club andaluz confirmó más tarde que nadie había sufrido daños.

Al referirse al malestar causado por el robo, Antony escribió en Instagram: «Lo que debería haber sido una noche preciosa terminó en rabia y frustración. Entraron a robar en mi casa.

«Es difícil describir lo que se siente cuando alguien entra a robar en tu hogar. Alguien que no tiene ni idea de todas las dificultades que pasamos para conseguirlo se llevó todo aquello por lo que tanto trabajamos y en lo que pusimos todo nuestro corazón.

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«Lo que más rabia da no es solo perder las pertenencias, sino perder la sensación de seguridad en el lugar donde deberíamos sentirnos más protegidos y ver la inquietud en los ojos de mi familia».

Bandas armadas ponen en el punto de mira a futbolistas en Andalucía

Parrott y Antony son las últimas víctimas de una preocupante oleada de robos que afecta a figuras destacadas de la región. El pasado lunes, cinco hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda de La Juliana del exportero del Sevilla Sergio Rico y su esposa, Alba Silva, y amenazaron con armas de fuego a miembros de la familia para robar relojes y joyas. El episodio recordó al asalto sufrido en 2023 por la vivienda de Sergio Ramos, en la que se encontraban sus hijos y las personas encargadas de cuidarlos mientras el Sevilla disputaba un partido europeo contra el Lens.

La policía investiga posibles vínculos con el crimen organizado

Un portavoz de la Guardia Civil en Sevilla confirmó que los agentes investigan una serie de robos en viviendas de la comarca del Aljarafe, aunque todavía no se ha practicado ninguna detención. Los investigadores examinan si una misma banda organizada está detrás de los recientes asaltos y ha aprovechado los calendarios de partidos para actuar cuando los jugadores están fuera. Mientras tanto, Parrott y sus compañeros del Betis tratarán de rehacerse sobre el césped tras su abultada derrota ante el Barcelona.