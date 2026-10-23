¡Uno ya pone condiciones! El Manchester United tendría en el punto de mira a tres candidatos para el puesto de entrenador

Según informa el diario italiano La Repubblica, los Red Devils se han puesto en contacto de manera informal con Antonio Conte para sondear su disposición a tomar el relevo de Carrick.

Según el periódico italiano, Conte ya habría planteado dos exigencias claras al respecto: por un lado, quiere tener pleno control sobre los fichajes para remodelar la plantilla según sus ideas y preferencias tácticas. Por otro, quiere llevar consigo a todo su cuerpo técnico.

Conte ya cuenta con experiencia en dos clubes de la Premier League. Entre 2021 y 2023 estuvo al frente del Tottenham Hotspur (1,78 puntos por partido en 76 encuentros oficiales). De 2016 a 2018 dirigió al Chelsea FC y ganó con los Blues la FA Cup en 2018 y la liga en 2017 (2,12 puntos por partido en 102 encuentros oficiales). Su último equipo fue el SSC Nápoles, con el que ganó el Scudetto en 2025 y la Supercopa en 2026. Actualmente está sin equipo.

¿Será Julian Nagelsmann el nuevo entrenador del Manchester United?

También están sin equipo los otros dos candidatos a los que los medios vinculan actualmente con el Manchester United como posibles sucesores de Carrick. Uno de ellos es Eddie Howe, que, tras una etapa bastante exitosa, dimitió por sorpresa en verano como entrenador del Newcastle United. Supuestamente, por discrepancias con la directiva del club después de que se vendiera a jugadores clave como Sandro Tonalli, Bruno Guimaraes o Anthony Gordon.

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Además de Howe, el exseleccionador alemán Julian Nagelsmann también sería candidato al banquillo en Mánchester. Eso informa, al menos, The Telegraph. Nagelsmann fue sustituido recientemente por Jürgen Klopp tras tres años como seleccionador de Alemania y la bochornosa eliminación en dieciseisavos de final del Mundial ante Paraguay. Antes trabajó con éxito en el Bayern de Múnich, el RB Leipzig y el TSG Hoffenheim. La Premier League sería un territorio desconocido para el técnico de 39 años, por lo que su antiguo jefe en el club más laureado de Alemania le ha desaconsejado fichar por los Red Devils.

«No es precisamente alguien que tenga una gran experiencia, sobre todo en lo que respecta a equipos extranjeros», dijo Oliver Kahn en «Triple - der Hagedorn Fußballtalk», de RTL/Sky Sport: «La Premier League y el Manchester United no se han caracterizado en los últimos años por tener una especial continuidad en el puesto de entrenador».

Desde la marcha de Sir Alex Ferguson en 2013, ocho entrenadores distintos han ocupado el cargo, sin contar las soluciones interinas. Incluso figuras como Louis van Gaal, Jose Mourinho o Ralf Rangnick acabaron fracasando estrepitosamente. Por eso, Kahn instó a Nagelsmann a pensárselo muy bien antes de firmar en Mánchester si recibe una oferta: «Tiene que preguntarse: ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Tengo que acertar? ¿O lo vinculo directamente a un riesgo enorme como el Manchester United, donde, en el fondo, todos los entrenadores de los últimos años han fracasado tarde o temprano? (…) Hay que mirar muy bien adónde se va».

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¿Hasta qué punto está mal el Manchester United actualmente?

El United atraviesa de nuevo una crisis profunda. En la Premier League, los Red Devils, con apenas siete puntos en siete partidos, están muy lejos de sus propias aspiraciones y han firmado incluso su peor inicio de temporada en casi 40 años. El Brighton & Hove puso fin a su camino en la League Cup y, en la Liga de Campeones, sufrieron recientemente un terrible descalabro por 1-4 ante el Como.

El Guardian habló de una «derrota vergonzosa». The Telegraph escribió que fue «el tipo de actuación que le cuesta el puesto a un entrenador». La alarmante actuación en Lombardía hizo incluso que el capitán Bruno Fernandes criticara públicamente después la táctica de su entrenador.

Carrick, por su parte, se mostró prudente tras el pitido final. «Queda mucho por hacer hasta el próximo partido y tenemos que preparar al equipo para ello», dijo en referencia al encuentro de liga contra el AFC Bournemouth del domingo.

Carrick tomó las riendas de los Red Devils la temporada pasada tras la marcha de Ruben Amorim y, gracias a una gran segunda vuelta, devolvió al club inglés a la Liga de Campeones después de tres años de ausencia. Posteriormente, la directiva recompensó al entonces entrenador interino con un contrato a largo plazo como técnico principal hasta 2028.

También por eso, el defensa Lisandro Martínez respaldó recientemente de forma clara a Carrick y criticó duramente a la directiva y la política de fichajes del club.

«Tengo que contenerme mucho, pero a veces esto refleja exactamente la situación actual de nuestro club», estalló Martínez tras la derrota por 0-2 ante el Atlético de Madrid a mediados de octubre. Espera más inversiones. «Al cien por cien. Espero más de nuestro director deportivo. Tengo que ser sincero: como jugadores, debemos hacer más, pero también es importante construir una plantilla sólida para estar preparados para noches como esta».

El director deportivo Jason Wilcox invirtió más de 170 millones en el equipo el verano pasado, aunque principalmente en el centro del campo y no en las zonas problemáticas del ataque y el lado izquierdo de la defensa. «No se puede cambiar siempre de entrenador, cambiar de entrenador, cambiar de entrenador», dijo Martínez antes de preguntar: «¿Y qué pasa con otras áreas? No puedo decir más».

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