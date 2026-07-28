El neerlandés Denzel Dumfries, nuevo fichaje del Real Madrid, mostró su enorme felicidad tras completar su primer entrenamiento oficial con el conjunto blanco, subrayando que su incorporación al Merengue representa una etapa excepcional en su carrera futbolística.

Dumfries señaló en declaraciones al canal oficial del club: "Me siento genial después del primer entrenamiento, y estoy contento de volver para empezar a trabajar tras el final de las vacaciones; es un gran honor para mí estar aquí".

El lateral neerlandés expresó su asombro por las infraestructuras del club blanco al afirmar: "Las instalaciones aquí son impresionantes y tan enormes que uno se puede perder rápidamente, pero todos aquí me ayudan a conocer dónde está cada cosa".

Y añadió sobre sus sensaciones tras el inicio de esta experiencia: "Estoy muy orgulloso de formar parte de este club histórico, y el comienzo ha sido muy positivo".

Dumfries elogió el ambiente en los vestuarios y el caluroso recibimiento que tuvo por parte de sus compañeros y del cuerpo técnico, indicando que algunos jugadores todavía se encuentran de vacaciones tras su participación en el Mundial, aunque los que están actualmente le hicieron sentir como en familia. El jugador afirmó: "Tenemos un gran equipo y un gran entrenador, y es fantástico trabajar y aprender de ellos", y también comentó en tono de broma que ha empezado a aprender español, describiendo la experiencia como algo que será divertido.

Sobre la importancia de la preparación estival, el astro neerlandés explicó que el periodo de pretemporada constituye la piedra angular para construir la temporada futbolística, recalcando la importancia de conocer a los nuevos jugadores y de trabajar con gran seriedad durante esta etapa.

Dumfries cerró sus declaraciones dirigiendo un mensaje especial a la afición del Madrid: "Estoy contento y orgulloso de estar aquí, y todos lucharemos por lograr nuestros objetivos para haceros sentir siempre orgullosos de nosotros".