Uno es marroquí y el otro egipcio. Conte incluye a esta pareja árabe entre las sorpresas del Mundial

Antonio Conte, exseleccionador de Italia, destacó al dúo árabe Haitham Hassan y Ayub Bouadi como los talentos que más le llamaron la atención en el Mundial. Elogió su madurez y personalidad a pesar de su corta edad, y los consideró uno de los grandes descubrimientos del torneo.

En una entrevista con «La Gazzetta dello Sport», Conte habló del torneo, sus estrellas y las tendencias tácticas. Aunque alejado de los banquillos, el técnico italiano sigue de cerca el fútbol: «La pasión forma parte de mí y me encanta estudiar las novedades tácticas y estar siempre al día de las últimas tendencias».

Analizó la semifinal entre Inglaterra y Argentina, que enfrenta a dos de sus exjugadores, Harry Kane y Lautaro Martínez, y definió a Kane como «un delantero puro y, a la vez, un gran creador de juego».

Sobre Lautaro dijo: «Hay un Inter con él y otro sin él. Su acción en el tercer gol ante Egipto fue impresionante: se anticipó, bloqueó el balón, dio tiempo a Enzo Fernández y luego centró con precisión, algo inesperado en un nueve. Él y Álvarez priorizaron el equipo por encima de todo».

Al preguntarle por los jugadores que más le habían impresionado, Conte respondió: «Hay tres que me han llamado mucho la atención: Bouadi, de Marruecos; Oulay, de Costa de Marfil; y Hassan, de Egipto».

Elogió sobre todo al dúo árabe: Bouadi mostró gran madurez táctica y capacidad para enlazar líneas, mientras que Hassan destaca por su audacia, carácter y acierto en el último tercio.