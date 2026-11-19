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Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, ha regresado tras su enfermedad. En la rueda de prensa previa al partido de Bundesliga del viernes por la noche contra el 1. FC Colonia, el belga aseguró que se siente recuperado de una irritación meníngea y que su ausencia de varias semanas quizá también haya tenido algo positivo para el Bayern.

Kompany, que sufrió un desvanecimiento en octubre en las instalaciones de entrenamiento del Bayern y posteriormente fue ingresado en un hospital, subrayó: «Quiero decir con la mayor claridad posible lo agradecido que estoy por la reacción del club en los primeros días o minutos tras lo ocurrido». Destacó expresamente al departamento médico del club más laureado de Alemania, que lo atendió en todo momento. «Les dije que Lucho Diaz (el extremo izquierdo del Bayern también estaba lesionado entonces, nota de la redacción) era más importante. Pero no se lo tomaron muy en serio. Se ocuparon de mí de verdad y quiero darles las gracias por ello».

Kompany también habló de su cuerpo técnico, incluido el segundo entrenador Aaron Danks, que estuvo al frente del equipo en su ausencia. Entre otros partidos, en la impresionante victoria a domicilio por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League . «Consiguieron que también pudiéramos sacar fuerzas de ese momento de resistencia», subrayó el exdefensa de talla mundial. «Para mí, lo más importante es lo que pasó después en ese partido contra el Atlético. Lo disfruté muchísimo. Fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera como entrenador, aunque ni siquiera estuve allí. Nos llevamos eso para esta temporada».

En aquella complicada visita a Madrid, el Bayern no solo tuvo que prescindir de Kompany, sino también de varias estrellas lesionadas. Aun así, se mostró dominante ante el Atlético y apenas cometió errores para sumar tres puntos muy importantes en la lucha por una plaza directa en los octavos de final de la Champions League.

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Kompany explicó la lección que extrajo del partido: «Creo que eso también nos dará una gran fuerza en algún momento de nuestra historia aquí, en el Bayern. Que podamos decir: vale, el entrenador no estaba, Lucho Diaz no estaba y faltaban otros jugadores. Y, pese a todo, fuimos allí sin miedo. ¡Eso es importante! Y el equipo que vimos seguía siendo el Bayern».

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Vincent Kompany no tomó «ninguna» decisión en el Bayern durante su ausencia

El entrenador recalcó que realmente se tomó un descanso y no intervino en los asuntos del equipo: «No tomé ninguna decisión, ninguna». Solo hubo conversaciones después de los partidos «por interés» en los procesos de toma de decisiones. «Pero hay una razón importante por la que no participé en ese proceso. Porque, si respetas este trabajo, no puedes estar ahí todos los días y, de repente, dejar de estarlo y aun así seguir dando tu opinión y tomando decisiones. Eso sencillamente no se puede hacer».

Getty Images

No quiso decir mucho más sobre su ausencia. Todo eso «ya es pasado» y está seguro de «que a partir de mañana volveremos a tratar con total normalidad las victorias y las derrotas».

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Kompany ha vuelto esta semana a dirigir los entrenamientos del primer equipo del Bayern y el viernes, ante el Colonia, volverá a sentarse en el banquillo por primera vez.