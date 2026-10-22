«¡Uno de los mejores de Europa!»: Enzo Maresca elogia a Rayan Cherki pese al dilema táctico del Manchester City

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Enzo Maresca ha elogiado a Rayan Cherki como uno de los mejores jugadores de Europa tras su espectacular gol en la Champions League contra el AEK de Atenas. El entrenador ha mostrado todo su apoyo al mediapunta francés después de una semana complicada en la que tuvo una actuación difícil ante el Paris Saint-Germain.

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Recupera su mejor nivel en Europa

Cherki ha vuelto a mostrar su mejor versión tras marcar un gol espectacular en la Champions League el martes por la noche. El dinámico mediapunta francés brilló en el partido en el que su equipo arrolló al AEK Athens con una contundente victoria por 5-1 en competición europea.

La gran actuación llegó en el momento perfecto, después de una semana muy complicada en el ámbito doméstico. Cherki afrontó el encuentro europeo con ganas de reivindicarse tras sus recientes dificultades tácticas.

Maresca se deshace en elogios

Maresca no tardó en dedicar grandes elogios al talentoso francés tras el triunfo europeo. El entrenador dejó claro que mantiene una confianza absoluta en su creativo centrocampista pese a los recientes problemas tácticos.

«Rayan es ahora mismo uno de los mejores jugadores de Europa cuando está en la posición adecuada», afirmó Maresca en la web oficial del club. «Cuando conseguimos encontrarle entre líneas, siempre es peligroso. El gol de la otra noche y el que marcó en Liverpool son bastante parecidos.

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«Si conseguimos mantenerle ahí y encontrarle, es uno de los mejores jugadores. Le encanta tener el balón y moverse mucho, así que muchas veces abandona esa posición. En cuanto a cifras, goles y asistencias, lo está haciendo de maravilla. En la posición adecuada, es muy importante».

Getty Images

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En busca del equilibrio perfecto

Cherki recibió duras críticas la semana pasada tras sufrir ante la intensa presión del Paris Saint-Germain en una derrota por 4-2. Fue sustituido al descanso por Iliman Ndiaye y, posteriormente, pasó en el banquillo toda la victoria por 3-2 ante el Ipswich.

Pese a haber comenzado con buen pie la temporada de la Premier League, con cuatro goles y dos asistencias, su tendencia a moverse con libertad plantea dificultades tácticas. Maresca admitió que el deseo del mediapunta de entrar constantemente en contacto con el balón puede alterar en ocasiones la estructura del equipo cuando no tiene la posesión.

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El entrenador explicó: «Es algo que debe conservar, le encanta tener el balón y no voy a quitarle eso de su juego. Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado.

«Me gusta que los jugadores estén contentos, pero también me gustan las cosas sencillas. Lo más difícil es hacer las cosas fáciles. Me gusta que no se compliquen, pero a veces, cuando los jugadores son tan buenos, necesitan hacerlo. Me alegra que él lo haga porque sé que está contento. Y además está creando ocasiones, así que mejor todavía».

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Quiere asentarse como titular

Con la confianza plenamente recuperada tras su exhibición ante el AEK Athens, Cherki intentará volver al once inicial en la competición doméstica. Buscará prolongar el buen momento mostrado en Europa en los próximos compromisos. El Manchester City se prepara ahora para enfrentarse al Aston Villa en la Premier League el sábado. Después recibirá al Brighton la próxima semana en la cuarta ronda de la Carabao Cup.