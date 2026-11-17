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Desire Segbe llegó al Bayern de Múnich gracias a Sadio Mane. Ahora, la estrella senegalesa ha vuelto a ayudar a su mejor amigo y lo ha convertido en director deportivo del Bourges FC, en Francia.

Sadio Mane llegó al Bayern de Múnich procedente del Liverpool en 2022 con grandes expectativas y acompañado de su mejor amigo: un tal Desire Segbe, de Benín. Al principio, Segbe llevaba habitualmente a Mane a los entrenamientos; después, presenciaba las sesiones desde un balcón de la Säbener Straße y, de repente, jugaba en el filial del Bayern. Para facilitar la adaptación del fichaje, por el que habían pagado 32 millones de euros, el club muniqués decidió entonces contratar también a su mejor amigo. Fue uno de los traspasos más insólitos de la historia del Bayern.

Mane y Segbe se conocen de Generation Foot, una cantera de talentos senegalesa. Más tarde jugaron juntos durante un breve periodo en el FC Metz. Mane se convirtió en una estrella mundial en el Liverpool, mientras que Segbe jugó en Luxemburgo, Eslovaquia y Rumanía, además de en clubes franceses de categorías inferiores, antes de que ambos se reencontraran en Múnich.

Mane resultó ser un fichaje fallido para el Bayern y, tras una temporada decepcionante, se marchó al Al-Nassr de Arabia Saudita por 30 millones de euros. El extremo izquierdo, que ahora tiene 34 años, sigue jugando allí. Segbe permaneció unas semanas más en Múnich. Finalmente, también se despidió del Bayern en septiembre de 2023. Lo hizo con un balance bastante notable: doce goles en 28 partidos con el filial en la Regionalliga Bayern. Incluso llegó a llevar el brazalete de capitán en una ocasión.

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El Bourges FC lucha por evitar el descenso a la quinta categoría

Después, Segbe jugó en Bélgica y Polonia y, por último, volvió a competir en categorías inferiores de Francia. A principios de noviembre puso fin a su carrera como jugador en el SR Colmar, a los 33 años. Solo unos días después anunció su nuevo cargo, que debe una vez más a su mejor amigo. Segbe es desde ahora director deportivo del Bourges FC, club de la cuarta categoría francesa que pertenece a Mane desde 2023.

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«Una nueva tarea que me permitirá poner mi experiencia, mis conocimientos y mi pasión por el fútbol al servicio de un proyecto común», escribió Segbe en sus redes sociales. «Agradezco al club la confianza. Afronto este nuevo capítulo con un gran compromiso y determinación».

El club de Bourges, ciudad de 64.000 habitantes situada en el centro geográfico de Francia, lucha actualmente por evitar el descenso a la quinta categoría en una cuarta división dividida en tres grupos. Su plantilla cuenta con numerosos jugadores africanos: ocho proceden de Senegal, el país natal de Mane, y uno, como Segbe, de Benín.