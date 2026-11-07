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El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha anunciado una convocatoria de 27 jugadores para los próximos partidos de la Liga de Naciones de la UEFA, en la que ha incluido al defensa Jacobo Ramon. De la Fuente elogió las actuaciones del joven central en el Como y trazó paralelismos entre el equipo de la Serie A y la Roja.

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Ramon, convocado con la absoluta en plena remodelación defensiva

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, ha incluido al defensa del Como Jacobo Ramon en su convocatoria de 27 futbolistas para los últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Ante la baja por lesión de Eric Garcia, los campeones del mundo han recurrido al joven defensa para reforzar sus opciones en el centro de la zaga.

Ramon se une a Aymeric Laporte, Pau Cubarsi y Dean Huijsen en la defensa.

De la Fuente también confirmó que Marc Pubill, del Atlético de Madrid, jugará como lateral y no en el centro de la defensa.

De la Fuente elogia la progresión de Ramon y su rendimiento con la sub-21

Al explicar su decisión, De la Fuente destacó las grandes actuaciones de Ramon en la Serie A y su trayectoria consolidada en las categorías inferiores de la selección.

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«Jacobo está haciendo una gran temporada y un gran trabajo con la sub-21. Su rendimiento es excepcional», afirmó De la Fuente.

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El seleccionador subrayó que su rendimiento en su club justificaba plenamente su inclusión junto a compañeros ya consolidados en la selección absoluta.

Elogios al Como y a la joven defensa central

De la Fuente expresó su admiración por el estilo de juego del Como de Cesc Fabregas y destacó los beneficios que obtienen los defensas jóvenes al jugar en sistemas de juego ofensivos.

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«El Como es uno de los equipos que mejor juega en Europa. Hay ciertos paralelismos con nuestro estilo. Sus jugadores encarnan nuestra visión del fútbol», explicó De la Fuente.

«El fútbol español es un privilegiado. Están trabajando muy bien, y el hecho de que Jacobo Ramon sea mayor que Huijsen y de que Cubarsi sea mayor demuestra lo bien que se están haciendo las cosas. Me alegra que sea así, sin restar valor a los veteranos, porque la experiencia también es clave; son sus mejores maestros», añadió.

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España se prepara para cerrar la fase de grupos de la Nations League

España afronta el parón de selecciones como líder de su grupo de la Nations League, con 12 puntos en cuatro partidos.

La selección abrirá este periodo ante la República Checa en Praga antes de cerrar la fase de grupos frente a Inglaterra en el Metropolitano.

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Ramon intentará debutar con la absoluta mientras España busca asegurarse el primer puesto del grupo.