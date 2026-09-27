Gary Neville, leyenda del Manchester United, eligió dos nombres como los peores fichajes del Manchester United desde el final de la era de Sir Alex Ferguson, y finalmente concedió a uno de ellos el título de "no deseado".

El legendario entrenador del Manchester United se marchó en 2013, y desde entonces el club ha vivido numerosas operaciones de traspaso en un intento de recuperar el éxito de su etapa.

Muchos de esos fichajes oscilaron entre lo decepcionante y lo completamente catastrófico, ya que apenas un puñado muy reducido de las incorporaciones posteriores a Ferguson resultó claramente exitoso.

Lo primero que le vino a la mente a Neville respecto al peor fichaje llegado en los últimos 13 años fue Ángel Di María, la estrella argentina que fue contratada procedente del Real Madrid en 2014 por cerca de 60 millones de libras esterlinas.

Di María pasó una sola temporada en Old Trafford, donde marcó cuatro goles en 32 partidos en todas las competiciones, y después se marchó al Paris Saint-Germain.

Cuando le preguntaron por el peor fichaje del Manchester United durante estos 13 años, Neville declaró al diario "The Athletic": "Di María fue un mal fichaje, y estaba muy ilusionado con él, por cierto".

Y añadió, según recogió el diario inglés "Metro": "Pensé que era un fichaje magnífico. Puede desplazarse de un área a la otra, es rápido, es talentoso, pero está claro que no se adaptó ni se asentó. Todas esas razones. Fue un mal fichaje".

Se propuso a Marouane Fellaini como uno de los aspirantes concretos en esta carrera, pero Neville no consideraba al belga.

Dijo: "No tengo ningún problema con Fellaini. No debería haber firmado con el club, pero no es el peor fichaje. Dio lo mejor de sí, y su valor rondó entre los 25 y los 30 millones de libras esterlinas, que no es una cantidad enorme".

Teniendo en cuenta el coste, Neville llegó finalmente a su respuesta a la pregunta: un hombre que costó 82 millones de libras esterlinas y marcó 12 goles en 96 partidos como extremo derecho.

Dijo: "Cuando miras los grandes desembolsos, te encuentras con Antony, y esto no es una crítica al jugador, sino un reflejo de la situación del United, que pagó esa cantidad por él tras dejarse llevar por el pánico".

Y concluyó sus declaraciones: "Digo Antony y Di María. Tengo que elegir a Antony".



