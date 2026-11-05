«Uno de los días más difíciles»: el presidente de Portugal rinde un emotivo homenaje a Cristiano Ronaldo tras su retirada de la selección

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El presidente de la República Portuguesa ha emitido un emotivo comunicado tras la decisión de Cristiano Ronaldo de poner fin a su legendaria carrera internacional. El jefe del Estado agradeció al ganador de cinco Balones de Oro sus décadas de servicio a la selección nacional.

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El homenaje del presidente a un icono nacional

El presidente de Portugal, Antonio Jose Seguro, ha encabezado los homenajes del país a Ronaldo después de que el legendario delantero anunciara oficialmente su retirada del fútbol de selecciones. La noticia, conocida en vísperas del anuncio de la última convocatoria, ha conmocionado al mundo del deporte y marca el fin de una era para la selección portuguesa. Seguro recurrió a las redes sociales para expresar la gratitud de todo el país por lo que la estrella del Al-Nassr ha logrado con la célebre camiseta roja y verde.

En un emotivo mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de la Presidencia, el jefe del Estado reconoció la carga emocional de este momento para el futbolista de 41 años. El presidente destacó el papel de Ronaldo no solo como futbolista, sino también como embajador mundial que ha contribuido constantemente a dar visibilidad a su país. El homenaje reflejó el profundo vínculo entre el jugador y la ciudadanía portuguesa, forjado durante más de dos décadas en la élite del fútbol.

«En nombre de Portugal, doy las gracias a Cristiano Ronaldo por la forma en que representó a la selección, inspiró al pueblo portugués y llevó el nombre de Portugal por todo el mundo. Imagino que este es uno de los días más difíciles de la vida deportiva de Cristiano Ronaldo, pero estoy seguro de que, como ha ocurrido tantas veces, tiene al pueblo portugués a su lado», escribió el presidente en su comunicado oficial, según informa A Bola.

Una dedicación inquebrantable a la selección portuguesa

El homenaje presidencial continuó centrándose en la extraordinaria ética de trabajo que definió la trayectoria de Ronaldo con la selección. Desde su debut siendo adolescente hasta convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en el fútbol de selecciones, su compromiso nunca se ha puesto en duda. Seguro subrayó que, aunque su etapa como jugador de la selección ha concluido, su vínculo con el país donde nació sigue siendo tan fuerte como siempre gracias a su legado.

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«También sé que Portugal seguirá contando con su amor por el país, al que siempre representará con la dedicación que puso en cada entrenamiento, cada partido y cada gol que llenó de alegría a todos. Mucha suerte, Cristiano. Y muchas gracias», añadió el presidente.

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El primer ministro ensalza un legado eterno

Luís Montenegro, primer ministro de Portugal, también compartió un mensaje de agradecimiento para el capitán que se despide. Montenegro subrayó que, aunque la etapa de Ronaldo como jugador de la selección portuguesa ha terminado, su influencia seguirá formando parte de la identidad deportiva del país. Comenzó su mensaje con un sencillo pero contundente «Gracias», reflejo del sentir colectivo del pueblo portugués.

El primer ministro señaló que la repercusión del delantero va mucho más allá del terreno de juego. «Lo que hiciste en el campo por Portugal resonará eternamente. Y ahora, fuera del campo, seguirás siendo Portugal en el mundo», añadió Montenegro.

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La mirada puesta en el futuro

Mientras el país recuerda el pasado, la atención pronto se centrará en quién puede asumir el liderazgo que deja vacante el emblemático número 7. La Federación Portuguesa de Fútbol ya ha publicado contenidos emotivos que repasan sus momentos más icónicos, incluidas sus lágrimas durante el Mundial. Está claro que, aunque el jugador inicia una nueva etapa, el impacto de sus más de 200 partidos como internacional y su centenar de goles se dejará sentir durante generaciones.