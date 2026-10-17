Uno de ellos tiene 58 años: el Barcelona iguala dos récords del Real Madrid

El Barcelona firmó un arranque histórico en LaLiga tras su arrolladora victoria a domicilio frente al Real Betis por 5-2, este sábado por la tarde en el estadio de La Cartuja, en el marco de la novena jornada, con la que suma su noveno triunfo consecutivo en la competición.

El club catalán igualó así la gesta del Real Madrid, que también logró el pleno de puntos en las primeras 9 jornadas durante la temporada 1968-1969, según la cuenta "MisterChip", especializada en estadísticas.

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El conjunto catalán también mantuvo su brillantez ofensiva al elevar su cuenta a 39 goles en los primeros 9 partidos, logrando el segundo mejor registro anotador en la historia de la competición en esta fase, por detrás del Sevilla, que marcó 42 goles en las primeras 9 jornadas de la temporada 1940-1941.

Asimismo, el Barcelona igualó el récord de la mejor diferencia de goles tras los primeros 9 partidos de una temporada en LaLiga, al alcanzar una diferencia de 30, con 39 goles marcados y 9 recibidos, igualando el récord del Real Madrid en la temporada 1987-1988, cuando anotó 32 goles y recibió dos.

Con la victoria de hoy, el equipo catalán se instala en la cima de la competición con 27 puntos, a 5 de ventaja sobre el Atlético de Madrid, segundo clasificado, mientras que el Real Betis se queda con 19 puntos, en la tercera posición de la tabla de LaLiga.



