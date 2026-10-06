Uno de ellos se ausentó un mes: Al Hilal recupera a su dúo extranjero antes del clásico ante Al Ittihad

El Al-Hilal recuperó a dos jugadores extranjeros, pocos días antes de disputar el esperado clásico frente a su rival tradicional, el Al-Ittihad.

El Al-Hilal recibe al Al-Ittihad el próximo 10 de octubre, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en el partido estrella de la octava jornada de la Roshn Saudi League.

Pocos días antes del encuentro, el Al-Hilal anunció el regreso de su centrocampista serbio Sergej Milinkovic-Savic y de su lateral francés Theo Hernández para participar en los entrenamientos colectivos.

El Al-Hilal señaló, en un tuit publicado este martes a través de su cuenta oficial en la red social "X", que Savic y Theo participaron en la primera parte de los entrenamientos colectivos del equipo, antes de completar su programa de recuperación.

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De este modo se confirma la disponibilidad de la pareja para disputar el clásico, lo que representa un gran refuerzo para el conjunto de la capital, en un partido que podría definir el panorama de la lucha por el título de la Roshn Saudi League durante el próximo periodo.

Theo Hernández llevaba más de un mes ausente en el Al-Hilal, concretamente desde la lesión que sufrió durante la victoria en el primer clásico ante el Al-Ahli por 3-0, en la tercera jornada de la Roshn Saudi League, a comienzos del pasado mes de septiembre.

Por su parte, Savic se lesionó durante su participación con la selección de Serbia en el partido ante los Países Bajos de la Liga de Naciones de la UEFA, por lo que regresó para realizar un programa de recuperación específico en el Al-Hilal antes del clásico.

El Al-Hilal afronta el clásico ante el Al-Ittihad en busca de una nueva victoria con la que mantenerse en lo más alto, ya que lidera la clasificación con 18 puntos, con una ventaja de un único punto sobre "El Decano", que ocupa la segunda posición.