Uno de ellos rechazó al Al-Hilal y al Al-Ittihad: la crisis financiera amenaza al Al-Nassr con perder a sus jugadores gratis

El Al-Nassr se ha visto amenazado con perder jugadores de forma gratuita, antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027, después de que uno de ellos rechazara marcharse a sus dos rivales tradicionales: el Al-Ittihad y el Al-Hilal.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" señaló que el Comité de Control Financiero de la Liga Profesional Saudí rechazó la solicitud presentada por la directiva del Al-Nassr para registrar el contrato de Abdulrahman Ghareeb.

El Al-Nassr había acordado, hace dos meses, con Abdulrahman Ghareeb la renovación de su contrato, que expiraba al final de la temporada pasada, pero no ha conseguido hacer efectiva dicha renovación hasta ahora, debido a las restricciones financieras que pesan sobre él.

El diario aclaró que el club de la capital presentó una nueva solicitud al Comité de Control Financiero para registrar el contrato del extremo saudí, especialmente después de que se le permitiera incorporar al centrocampista portugués Samu Costa procedente del Real Mallorca, pero la solicitud fue rechazada de nuevo.

De este modo, Abdulrahman Ghareeb podría abandonar el Al-Nassr de forma gratuita, en caso de que el club saudí siga sin lograr registrar su contrato hasta el final del actual mercado de fichajes de verano.

Ghareeb ya estuvo cerca de abandonar el Al-Nassr durante el pasado mercado de fichajes de invierno, cuando el Al-Hilal y el Al-Ittihad mostraron su deseo de hacerse con sus servicios, antes de que decidiera renovar con "Al-Alami".

El jugador de 29 años fue una de las grandes estrellas del Al-Nassr en la pasada edición de la AFC Champions League 2, y condujo al equipo hasta la clasificación para la final, antes de la derrota ante el Gamba Osaka japonés por un gol a cero.

Ghareeb no fue el único jugador que atraviesa esta situación en el Al-Nassr, ya que lo mismo se aplica al portero Raghed Al-Najjar, después de que también renovara su contrato sin haber sido registrado hasta ahora.

Cabe recordar que el Al-Nassr solo ha realizado un único fichaje durante el actual mercado de fichajes de verano, debido a la crisis financiera que atraviesa, el de Samu Costa, que llegó para suplir la salida del centrocampista croata Marcelo Brozovic.