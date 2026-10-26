Uno de ellos había caído en desgracia: Pérez premia a un cuarteto del Real Madrid tras derribar al Barcelona

La victoria del Real Madrid sobre el Barcelona por 2-1 en el estadio "Camp Nou" dio al presidente del club, Florentino Pérez, numerosos motivos para el optimismo de cara a la temporada actual, después de que el equipo lograra superar las dudas que rodeaban al proyecto del entrenador portugués José Mourinho y reavivara la pelea por el título de la Liga española.

Según el sitio español "Defensa Central", Pérez se encargó de felicitar a los jugadores y al cuerpo técnico tras la victoria, a pesar de su ausencia en el partido de Barcelona debido a la tensión en las relaciones entre ambos clubes, ya que un representante suyo siguió el encuentro, mientras que el presidente del club trasladó su reconocimiento por el rendimiento del equipo, elogiando el nivel que ofrecieron varios de los jugadores.

Mourinho fue el principal beneficiado del resultado del Clásico, después de haber enfrentado críticas e interrogantes sobre su capacidad para mejorar el rendimiento del Real Madrid tras la derrota en el derbi.

Algunas opiniones apuntaban a que el cambio de entrenador no había logrado resolver los problemas técnicos que sufría el equipo, e incluso se llegó a plantear nombres alternativos, entre ellos el de Didier Deschamps.

Sin embargo, la victoria sobre el Barcelona en su propio estadio dio al entrenador portugués un fuerte impulso y demostró la capacidad del equipo de ofrecer un rendimiento competitivo en los grandes partidos, convirtiendo el triunfo en una prueba importante para la apuesta de Pérez por Mourinho, quien logró conducir a sus jugadores a un resultado que reforzó la confianza dentro del club.

Mbappé y Bellingham

Las ganancias de Pérez no se limitaron al éxito del entrenador, sino que se extendieron a una serie de fichajes y elecciones que habían generado interrogantes en periodos anteriores, encabezados por Kylian Mbappé y la presencia de Bellingham, quienes desempeñaron un papel importante en la victoria del Real Madrid y confirmaron su valor como dos de los principales pilares del proyecto.

También destacó el turco Arda Güler, en quien el club apuesta para que sea uno de los organizadores de juego fundamentales en los próximos años, junto a Eduardo Camavinga, que contó con la confianza de la directiva a pesar de las críticas que recibió en etapas anteriores. Ambos jugadores ofrecieron una actuación llamativa ante el Barcelona, reforzando la convicción de Pérez sobre lo acertado de contar con ellos.

El Clásico demostró que el Real Madrid cuenta con un grupo de jugadores capaces de marcar la diferencia en los grandes enfrentamientos, ya sea mediante el gol, la creación de juego o la influencia en el ritmo del partido.

Pérez espera los títulos

A pesar del estado de optimismo que siguió a la victoria, Florentino Pérez es consciente de que el triunfo sobre el Barcelona no significa haber resuelto ningún campeonato, y de que el éxito del proyecto seguirá ligado a la capacidad del equipo de mantener su nivel durante toda la temporada.

El presidente del Real Madrid espera que Mourinho y sus jugadores aprovechen este impulso anímico para seguir peleando por los títulos, convencido de que los resultados finales al término de la temporada serán el verdadero termómetro del éxito de sus apuestas, y no únicamente la victoria en el Clásico.