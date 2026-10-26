Uno de ellos, firme candidato: dos jugadores del PSG se ausentarán de la gala del Balón de Oro

Un informe periodístico señaló este lunes que la estrella del Paris Saint-Germain no viajará a Londres para asistir a la gala del Balón de Oro, prevista para esta noche.

El Paris Saint-Germain conquistó la Liga de Campeones de Europa la temporada pasada, por segunda vez consecutiva, lo que le garantizó la mayor presencia de un club en la lista de los 30 jugadores candidatos al premio.

Según el diario "L'Équipe", Khvicha Kvaratskhelia no viajará a Londres para asistir a la septuagésima gala de entrega de los premios del Balón de Oro.

La presencia del internacional georgiano era incierta en los últimos días tras su grave lesión en la rodilla durante el partido de su equipo ante el Barcelona en la Liga de Campeones de Europa (4-2) el pasado martes.

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Además, la operación quirúrgica a la que será sometido, programada en Doha, le impide viajar a Inglaterra.

Se espera que Ousmane Dembélé, que sufre una lesión en los tendones de la rodilla, viaje a Londres la tarde del lunes, acompañado por los miembros de su familia.

En cuanto a Marquinhos, que sufrió una lesión en el muslo durante el partido ante el Barcelona, ha optado por asistir al partido entre el Paris Saint-Germain y el Lyon, que se disputa hoy en el estadio Parque de los Príncipes, el último encuentro de la octava jornada de la liga francesa.

Por último, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, no ha confirmado hasta el momento su asistencia a la gala de entrega de los premios del Balón de Oro.

Cabe recordar que Kvaratskhelia es uno de los jugadores más destacados en la lista de candidatos al premio, después de firmar una temporada magnífica con el Paris Saint-Germain y conquistar el premio al mejor jugador de la Liga de Campeones de Europa.