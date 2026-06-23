«Uno de ellos es difícil de fichar»... La Juventus tiene en el punto de mira a cinco jugadores del Real Madrid

Según un informe periodístico, la Juventus busca reforzar su proyecto de cara a la próxima temporada y baraja varias opciones del Real Madrid.

Hasta cinco jugadores del club blanco estarían en la lista de la Vecchia Signora para el próximo mercado estival.

Según «Tutto Sport», la «Vecchia Signora» sigue de cerca a varios futbolistas del Real Madrid que podrían dejar el Santiago Bernabéu en las próximas semanas.

Destaca Dani Ceballos, prescindible para José Mourinho y principal candidato a salir.

El centrocampista, que deseaba regresar al Betis, aún no tiene oferta oficial del club andaluz por sus exigencias económicas.

La Serie A podría atraerlo, pero no es el único en la mira: Fran García, con futuro incierto tras la llegada de Marc Cucurella y la intención del Madrid de retener a Álvaro Carreras, también interesa.

El español, de 26 años, tiene la experiencia que busca la Vecchia Signora, aunque se valoran otras alternativas para la banda izquierda.

En Turín sigue de cerca a Franco Mastantonio: el joven argentino, fichado del River Plate con gran expectativa, aún no se ha consolidado en el Madrid.

La Juventus quiere ficharlo a préstamo para que juegue y siga desarrollándose.

Además, vigilan a Gonzalo García, cuya salida dependerá de las decisiones del Real Madrid y de José Mourinho.

El gran sueño de Turín es Ibrahim Díaz, el objetivo más destacado pero también el más complejo.

Confiado en su capacidad para triunfar bajo las órdenes de José Mourinho, Ibrahim no se plantea el traspaso por el momento, aunque sigue siendo una prioridad para Luciano Spalletti.