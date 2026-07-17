Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain Argentina(C)Getty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Uno de ellos arrasa... Una encuesta mundial revela el alcance del apoyo a las selecciones de España y Argentina

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
España
Argentina
EE. UU.

Un gran apoyo a los españoles en el continente africano

Una encuesta de «Marca» muestra que la mayoría de los más de 20 000 participantes de todo el mundo prefieren a España sobre Argentina en la final del domingo en el MetLife de Nueva Jersey.

Participaron más de 20 000 personas, que primero indicaron su continente y luego la selección que apoyarían en la final.

Lee también

Primer comentario de la FIFA sobre la crisis política entre Inglaterra y Argentina

Se desvelan los entresijos... ¡Los jugadores de Inglaterra se quedaron impactados con las decisiones de Tuchel!

El diario verificó las IP para confirmar la ubicación de los votantes, aunque su origen español podría haber influido en los resultados.

World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Los resultados mostraron el dominio de España en todos los continentes: 72% en América del Norte (28 % para Argentina) y 59 % en América del Sur (41 % para Argentina).

En Asia obtuvo 82 % frente a 18 %, y en África 88 % frente a 12 %. En Europa España alcanzó 53% y Argentina 47 %, mientras que en Oceanía fue 86 % contra 14 %.

España eliminó a Francia 2-0 en semis, y Argentina superó 2-1 a Inglaterra en el último suspiro.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google