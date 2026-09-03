Uno de ellos a favor del Al-Ahli: la Liga Saudí obliga al Al-Nassr a perder a dos jugadores

El Al Nassr se ha visto obligado a perder jugadores durante el actual mercado de fichajes veraniego, uno de ellos en favor de su eterno rival, el Al Ahli, debido a las restricciones económicas que le ha impuesto la liga Roshn.

El comité de control financiero de la liga Roshn impidió al Al Nassr cerrar cualquier fichaje en el presente mercado veraniego, con la excepción del centrocampista portugués Samu Costa, del Real Mallorca, a causa de la crisis económica que atraviesa.

El diario saudí "Asharq Al-Awsat" reveló que la liga ha aprobado un nuevo movimiento del Al Nassr, consistente en la renovación del contrato de su extremo saudí Abdulrahman Ghareeb, después de que expirara al término de la pasada temporada.

Sin embargo, esa aprobación sigue supeditada a que el Al Nassr logre desprenderse de su centrocampista Ali Al Hassan, cuyos servicios desea contar el Al Fateh.

El Al Fateh, por su parte, no podrá fichar al centrocampista del Al Nassr salvo mediante la venta de otro jugador, el lateral saudí Saeed Baatiyah, cuyos servicios desea con firmeza el Al Ahli.

Lo curioso es que Saeed Baatiyah era uno de los objetivos del Al Nassr en el actual mercado veraniego, y estuvo cerca de incorporarse en una operación de intercambio por la que el guardameta internacional Nawaf Al Aqidi pasaría al Al Fateh, aunque las cosas finalmente no llegaron a concretarse.

Y ahora, el Al Nassr se encuentra en una situación complicada, ya que tendrá que aceptar no fichar a Baatiyah y dar preferencia a su traspaso al Al Ahli, para que el Al Fateh pueda incorporar a Ali Al Hassan y, a continuación, renovar el contrato de Abdulrahman Ghareeb.

Cabe recordar que Ghareeb firmó su nuevo contrato con el Al Nassr hace ya bastante tiempo, aunque estaba a la espera de la aprobación del comité de control financiero, algo que está a punto de producirse.