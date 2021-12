Universidad de Chile - Unión La Calera, EN VIVO ONLINE: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

La Universidad de Chile no tiene más margen de error. Pese a sus 13 jornadas sin conocer la victoria, no le queda más remedio que intentarlo por todos sus medios futbolísticos contra Unión La Calera que, de paso, se estará disputando su última chance de clasificación directa a la Copa Libertadores, que será posible primero consiguiendo los tres puntos. El León arriesga caer a la B directamente o jugar la promoción si no triunfa, por lo que en juego está la historia completa de sus glorias en las manos de la debilitada plantilla de Relojito.

PARTIDO Universidad de Chile - Unión La Calera FECHA Domingo 5 de diciembre ESTADIO Parque Estadio El Teniente HORA 18:00

El partido entre los Azules y el Cemento se juega hoy domingo 5 de diciembre a las 18:00, sin público en El Teniente por el castigo que arrastra el club por la invasión de algunos hinchas en el mismo recinto contra Curicó. El compromiso será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports HD. Vía streaming online, va por Estadio TNT Sports. Además, para los clientes de TNT Sports 2 o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

