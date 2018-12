Universidad de Chile abrió las puertas a la continuidad de Yeferson Soteldo

El gerente deportivo azul, Sabino Aguad, dijo que han avanzado en las negociaciones por el venezolano. Además, descartó el retorno de Pinilla.

“Si las condiciones se dan, vamos a ir por Yeferson (Soteldo). Por ahora preferimos esperar porque hay que ver lo de los extranjeros y el tema económico. Ha habido cambios en favor de que el jugador sea una alternativa”. Con esas palabras, el gerente deportivo de Universidad de Chile, Sabino Aguad, no descartó la permanencia del venezolano de cara al 2019.

También aclaró sus dichos anteriores descartando al futbolista, indicando que fueron "un traspié, porque la verdad es que Huachipato nos hizo una propuesta y nosotros respondimos que no, pero nunca le hicimos una contrapropuesta". Asimismo, descartó de plano un eventual regreso de Mauricio Pinilla al plantel de Frank Darío Kudelka y aseguró que las informaciones al respecto fueron "un invento".

Además, informó el estado de avance de las negociaciones con los posibles refuerzos. “Con Vittor estamos hablando pero falta el tema del contrato. Augusto Barrios está listo en un 95% y Claudio Sepúlveda fue opción pero el cuerpo técnico lo descartó".

Mientras que respecto a la opción del volante argentino Emanuel Reynoso de Boca Juniors, el gerente fue tajante, al apuntar que "no está dentro de nuestras posibilidades".

En tanto, sobre la posibilidad de fichar a Cristian Lema, aseguró que "tenemos entendido que él quiere continuar su carrera en Europa, por lo tanto es complicado que venga, tendríamos que esperar mucho para ver si es una alternativa".

Pese a esto, advirtió que "el cuerpo técnico nos solicitó un segundo central extranjero, tenemos varias alternativas, pero no hemos podido llegar a acuerdo con ninguno todavía", agregando que esperan cerrar todas las incorporaciones en la primera semana de enero cuando arranque la pretemporada de los estudiantiles.

"No tenemos límites de tiempo, sólo tenemos ideales y es el jueves 3 (tener el plantel completo), pero entendemos que va a ser difícil. La mayoría estará el 3, pero faltaran uno o dos jugadores, depende de cómo avancemos ¿Cuántos creemos que van a llegar? No menos de seis. Entre seis y 10. No tenemos un número exacto porque eso no es nada fijo".

Finalmente, comentó sobre los que dejarían el CDA. “Alejandro Contreras tiene tres ofertas, dos en Chile y una afuera y debe decidir. Isaac Díaz tiene una propuesta de Chile y otra del extranjero, la decisión es suya, mientras que Felipe Seymour termina contrato el 31 de diciembre", cerró.