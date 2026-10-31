Sky
✅ A través de los canales lineales de Fox Sports, los suscriptores de Sky tienen acceso a los partidos más atractivos de cada jornada.
✅ Al depender de una conexión satelital directa, puedes disfrutar de los partidos en tiempo real sin sufrir el típico delay o almacenamiento en búfer del internet.
✅ El decodificador de Sky te permite grabar fácilmente los partidos del fin de semana para verlos en tu tiempo libre.
Tubi
✅ Como parte del nuevo acuerdo de transmisión, Tubi emite juegos seleccionados de la liga alemana en vivo a través de su servicio "FOX on Tubi".
✅ Es la opción ideal para el aficionado casual que quiere ver fútbol europeo de primer nivel sin registrar tarjetas de crédito ni pagar mensualidades.
✅ Solo requieres descargar la aplicación en tu pantalla inteligente o celular, soportar algunos cortes comerciales y disfrutar del partido.
Fox One
✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión completa de los 306 juegos de la temporada regular en directo y bajo demanda.
✅ Tu suscripción también incluye la Supercopa Alemana (DFL-Supercup) al inicio del año y los partidos decisivos de promoción/descenso al final de la temporada (totalizando 309 partidos).
✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.
Sky
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Tubi
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Fox One
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✅ Permite ver los encuentros en tu Smart TV, celular o tablet a través de la aplicación oficial, sin depender de un contrato de televisión tradicional.
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Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Union Berlín y el 1. FC Colonia?
El Union Berlín llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota en casa por 0-5 ante el Colonia en la Copa de Alemania. Antes, el Union había empatado 1-1 con el Augsburgo y 0-0 con el Borussia Dortmund en la Bundesliga. En esos cinco partidos, el Union solo marcó dos goles y encajó siete.
El 1. FC Colonia acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros oficiales. Tras la contundente victoria por 5-0 ante el Union Berlín en la Copa de Alemania, empató 0-0 con el Schalke 04 en la Bundesliga. Su única derrota en ese periodo fue el 0-1 en casa del Eintracht Frankfurt. El Colonia marcó un total de nueve goles y encajó tres en esos cinco partidos.
¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.
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- Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
- Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor elegido para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
- Acceda al canal oficial. Visite el sitio web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de emisión.
- Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
Union Berlín vs. 1. FC Colonia: alineaciones
Union Berlin contra FC Colonia alineaciones probables
Once inicial
Manager
- M. Lustrinelli
- R. Wagner
Union Berlín vs. 1. FC Colonia: estado de forma
Union Berlín vs. 1. FC Colonia: balance de enfrentamientos directos
Cara a cara
Union Berlín vs. 1. FC Colonia: las clasificaciones
|#
|P
|W
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|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
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|5
|3
|0
|27
|8
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|18
D
W
W
D
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|2
|8
|5
|3
|0
|14
|6
|+8
|18
D
W
D
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|3
|8
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|1
|2
|18
|10
|+8
|16
W
L
L
W
D
|4
|8
|5
|0
|3
|22
|11
|+11
|15
W
W
L
W
L
|5
|8
|4
|3
|1
|17
|14
|+3
|15
W
W
D
D
W
|6
|8
|4
|1
|3
|18
|16
|+2
|13
L
L
W
W
W
|7
|8
|4
|1
|3
|16
|16
|0
|13
W
L
W
L
D
|8
|8
|3
|1
|4
|17
|17
|0
|10
L
L
W
L
W
|9
|8
|2
|3
|3
|18
|15
|+3
|9
L
D
L
D
L
|10
|8
|3
|0
|5
|14
|15
|-1
|9
W
L
L
W
L
|11
|8
|3
|0
|5
|14
|16
|-2
|9
L
W
W
L
L
|12
|8
|2
|3
|3
|6
|9
|-3
|9
D
W
D
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W
|13
|7
|3
|0
|4
|6
|16
|-10
|9
L
W
W
W
L
|14
|7
|2
|2
|3
|8
|11
|-3
|8
D
L
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L
D
|15
|7
|2
|2
|3
|10
|17
|-7
|8
L
W
L
D
W
|16
|8
|1
|3
|4
|4
|9
|-5
|6
L
D
L
L
D
|17
|7
|1
|3
|3
|6
|18
|-12
|6
D
D
W
L
L
|18
|8
|1
|1
|6
|11
|22
|-11
|4
D
W
L
L
L