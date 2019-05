El día que Gallardo perdió ante Athletico Paranaense: el único antecedente entre River y su rival en la Recopa

⚽ ¡El día que Gallardo le hizo un gol a @athleticoparanaense! El Muñeco jugó la única vez que @carpoficial se enfrentó a los brasileños por la #Sudamericana 2006. En la revancha, que salió 2-2 y que selló la clasificación de Athletico, el Muñeco marcó de penal y dio una asistencia. ⠀ 🔜 Este miércoles se juega la final de ida de la @recopaconmebol.

