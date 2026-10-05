El nombre de Florian Wirtz, estrella del Liverpool, se ha vinculado a un traspaso al Barcelona, y esta vez desde Alemania, de la mano de Oliver Bierhoff.

Bierhoff aseguró que Florian Wirtz encajaría especialmente bien en el conjunto catalán, y sobre todo en un equipo dirigido por el técnico alemán Hansi Flick.

El diario Sport publicó las declaraciones de Bierhoff, que realizó al diario Sport Bild, sobre el futuro del internacional alemán.

Bierhoff dijo: «Lo veré encajando muy bien con Hansi Flick en el Barcelona. Allí encontrará espacio y compañeros excelentes desde el punto de vista futbolístico».

Esta frase despertó un gran interés en Alemania, porque Wirtz sigue siendo uno de los nombres más destacados del fútbol alemán, y porque su adaptación al Liverpool está siendo objeto de un gran seguimiento.

Wirtz llegó al estadio de Anfield después de convertirse en una de las grandes estrellas de la Bundesliga, y como un jugador del que se espera que marque toda una época con la selección alemana.

Bierhoff considera que el entorno futbolístico del Barcelona puede servir de forma especial a las características de Wirtz. El jugador necesita participar de forma intensa en la construcción del juego, recibir el balón entre líneas y colaborar con jugadores talentosos a su alrededor.

Precisamente por ello, el exinternacional alemán considera que el estilo de Flick y la calidad técnica de la que dispone la plantilla del Barcelona pueden ofrecerle el entorno ideal.

Sin embargo, en el momento actual no existen negociaciones abiertas entre el Barcelona y el Liverpool. Wirtz está vinculado por un contrato de larga duración con el club inglés, y su fichaje requeriría una operación económica enormemente cuantiosa. Por tanto, las declaraciones de Bierhoff deben entenderse como una valoración desde el punto de vista futbolístico, y no como el anuncio de un movimiento en el mercado de fichajes.

Aun así, el nombre del jugador alemán siempre ha despertado el interés del Barcelona. Incluso antes de su traspaso a la Premier League, contaba con el seguimiento de numerosos grandes clubes europeos, entre ellos el Barcelona, que seguía de cerca su evolución durante su etapa en el Bayer Leverkusen.

Además, Bierhoff conoce bien a Wirtz y a Flick, por el periodo que pasó con la selección alemana, y por eso sus palabras adquieren una importancia especial cuando analiza el tipo de equipo que puede servir al centrocampista alemán y brindarle las mejores condiciones para brillar.



