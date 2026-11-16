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El portero de España Unai Simon ha admitido que la Inglaterra de Thomas Tuchel fue superior a la vigente campeona del mundo en la derrota por 3-2 del domingo en Madrid, en la Liga de Naciones de la UEFA. La emocionante derrota en el Metropolitano puso fin a la racha de 43 partidos sin perder de La Roja en el tiempo reglamentario, que se remontaba a marzo de 2024.

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El portero admite que los visitantes superaron a los locales

Simon hizo una valoración sincera después de que los campeones de Europa y del mundo sufrieran su primera derrota en el tiempo reglamentario desde marzo de 2024, sin contar su derrota ante Portugal en la tanda de penaltis de la final de la Liga de Naciones de 2025. Impulsada por Jude Bellingham, Inglaterra evitó el planteamiento cauteloso que le costó la derrota ante Argentina en las semifinales del Mundial de este verano en Atlanta. En su lugar, superó ampliamente a los locales durante una hora en Madrid.

El portero elogia la intensidad de Inglaterra

Inglaterra abrió el marcador justo antes del descanso, cuando el capitán Harry Kane anotó su 93.º gol con la selección desde el punto de penalti tras recibir una falta de Pau Cubarsi. Ezri Konsa remató de cabeza un córner sacado por Declan Rice en el minuto 53 y, cuatro minutos después, el defensa del Arsenal Ben White marcó con un disparo cruzado para poner el 3-0.

En declaraciones posteriores a Teledeporte TV, Simon admitió que su equipo había sido inferior: «Esta noche han sido superiores a nosotros; han empleado un planteamiento muy agresivo en el uno contra uno. Por supuesto, teníamos que seguir intentándolo hasta el final, y luchamos, pero esto nos sirve de lección sobre lo que debemos mejorar. Como todavía no estamos en las eliminatorias, podemos aprender de esto y tratar de rendir mejor en marzo».

El nivel defensivo baja tras el verano

España recibió una oportunidad para reaccionar en el minuto 65, cuando Jarell Quansah perdió el balón y Elliot Anderson fue expulsado por agarrar a Lamine Yamal. Mikel Oyarzabal transformó el penalti señalado y, en el minuto 75, Yamal centró para que el suplente Nico Williams marcara con un remate que dio en el poste izquierdo.

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Sobre el reciente bajón defensivo de su equipo, Simon añadió: «Desde el Mundial, habíamos concedido muy pocas ocasiones, si nos fijamos en las estadísticas de “goles esperados” que tanto se usan hoy en día. Poco a poco, esa cifra ha aumentado y hemos acabado concediendo más. La intensidad que hubo en el Mundial no es exactamente la misma aquí; se juega con más libertad y tenemos que aprender de nuestros errores. Es mejor que esto ocurra ahora para poder mejorar en marzo».

Los cuartos de final de marzo esperan a ambas selecciones

Pese al asedio final de España, el portero inglés James Trafford realizó varias grandes paradas en los últimos 15 minutos para conservar la victoria y asegurar el primer puesto del grupo. El equipo de Tuchel avanza así a los cuartos de final de la Liga de Naciones de marzo como primero de grupo tras ofrecer su mejor actuación desde la llegada del técnico alemán. España, por su parte, pasa como segunda y debe mejorar en defensa antes de que comiencen las eliminatorias de primavera.