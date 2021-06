Unai Simón: "Queremos ganar la Eurocopa y no importa que enfrente esté Suiza o Francia"

El portero repasó su error ante Croacia y agradeció el apoyo de sus compañeros para darle la vuelta a la situación y ser decisivo con sus paradas.

Unai Simón se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la Selección de España en la Eurocopa 2021. El portero cometió un error en los octavos ante Croacia que costó un gol pero después acabó siendo decisivo con sus paradas y ha definifo en rueda de prensa este choque como "el más importante de su carrera a nivel profesional".

¿El de Croacia fue el mejor partido de su carrera?: "Emocionalmente he vivido partidos en los que he tenido sentimientos más fuertes, sobre todo con el Athletic pero profesionalmente creo que ha sido el partido más fuerte de mi carrera. Nos podríamos ir a casa con un mal sabor de boca y conseguimos darle la vuelta. Cada día soy mejor portero, cada día es una nueva experiencia y la de ayer fue única y es especial pero soy aún peor que mañana".

Cómo asume los errores: "Siempre me han enseñado que ell fútbol es un cúmulo de aciertos y errores. Cuando cometemos errores los porteros se magnifican. Lo del otro día fue un accidente y estuve dos minutos pensando en por qué había pasado eso. El equipo necesitaba de mí y tenía que seguir haciendo las cosas de la misma manera".

¿Hay que mejorar en defensa?: "Seremos de los equipos a los que menos ocasiones nos generan. Tenemos una defensa que es la mejor que podemos tener y el rival también juega y también genera y a medida que avanza la competición nos encontramos con rivales más fuertes. El otro día nos generaron muy poco para las cualidades ofensivas de Croacia".

¿Qué le dijo De Gea en el descanso?: "Me esperó en el descanso, lo que me dijo lo mantenemos en lo personal pero me tranquilizó que viniera a arroparme. Cuando un portero como él te dice eso, sólo puedes tirar para arriba".

El duelo contra Suiza: "Son cuartos de final, nosotros jugamos para ganar esta Eurocopa y nos da igual que enfrente esté Francia o Suiza, para ganar la Eurocopa te tienes que enfrentar a los mejores".

Las últimas horas: "No suelo celebrar goles, fue un partido en lo personal muy emotivo y en el quinto gol me desahogo. No soy el portero del primer gol y quería demostrarlo. Lo analicé con mi novia y mis familiares y ahí dices que lo que podría haber sido si perdemos sería un palo muy duro. Los errores forman parte del juego".

Los Juegos Olímpicos: "Estamos en la Eurocopa y cuando toquen las olimpiadas, ya hablaremos de ellas".

El ambiente en el grupo: "Los grandes grupos se forjan con las adversidades, me han arropado en el campo y en el vestuario y dice mucho del grupo que tenemos. Los partidos los ganan los equipos y no las selecciones, no sé hasta dónde llegaremos pero estaremos unidos".

Busquets: "Aporta mucha experiencia y el juego de la Selección es parecido al de su club. Rodri también nos ayudó mucho pero es verdad que Busi nos ayuda en la colocación por la experiencia que tiene".

¿Qué ambiente esperan en Rusia?: "No sé. Nosotros queremos hacer nuestro fútbol y el otro día parecía que había muchos croatas pero yo sólo escuchaba a los españoles, hay que centrarse en lo nuestro".

Luis Enrique: "Es el principal artífice de todo esto. Nos guía por donde tenemos que ir, el grupo lo hacemos con los jugadores pero estamos muy unidos con el staff. Sin Luis Enrique no sé como sería la situación pero estamos muy unidos. Hay un grupo humano muy humilde y trabajador".

Correcciones: "En los entrenamientos y en las charlas solemos corregir muchos detalles pero no tanto en el campo salvo cosas muy concretas".

¿Por qué entró el gol contra Croacia?: "Es un mal control que hago, lo he visto, me he martirizado, lo he visto 6 ó 7 veces y no le encuentro explicación. El sol no me molestaba, hago mal el control, se me escurre e intento darle salida al balón con el control en vez de dejarlo muerte a mis pies. No sé cuántos controles he hecho en mi vida y nunca ninguno ha ido para dentro, es un accidente y se puede remediar muy fácil".