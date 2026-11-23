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El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, ha restado importancia a las dudas sobre el estado del césped del RAMS Park antes del decisivo partido de Champions League del martes. El español insiste en que su equipo no cambiará su planteamiento táctico pese al ambiente intimidante que se espera en Estambul.

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Emery se niega a poner excusas por el estado del césped

Emery ha dejado claro que no aceptará el estado del césped como excusa cuando su equipo se enfrente al Galatasaray en la Champions League el martes. En declaraciones realizadas en Bodymoor Heath antes de que la plantilla viajara a Turquía, el entrenador recalcó que ambos equipos tendrán que adaptarse a la superficie que encuentren en el Ali Sami Yen Spor Kompleksi. Sostuvo que la rutina de preparación del club, que consiste en entrenarse en su sede habitual en lugar de hacerlo en el extranjero, sigue siendo la mejor opción para este compromiso europeo.

"Es importante cómo esté mañana el césped, pero no es una excusa porque será el mismo para los dos equipos. Estamos preparados y centrados en el partido, pensando y analizando únicamente al rival. Después, esperamos que el césped esté en las mejores condiciones posibles y jugaremos los 90 minutos. El césped no cambia nuestra idea. No sé cómo estará, pero, para bien o para mal, será igual para nosotros y para ellos", explicó el técnico del Villa en la web oficial del club.

Respeto por la amenaza del Galatasaray

El campeón turco representa una amenaza considerable y Emery destacó la calidad individual y colectiva de la plantilla del Galatasaray. Aunque la presencia del delantero estrella Victor Osimhen y del extremo Rafael Leao acapara buena parte de la atención, el entrenador del Villa cree que el verdadero peligro reside en la energía colectiva que aportan los aficionados locales y en la intensidad del planteamiento táctico del equipo turco.

"Tienen jugadores con calidad para alcanzar, tanto colectiva como individualmente, el nivel que suelen mostrar. Por supuesto, Osimhen es un delantero muy importante y Leão es un extremo muy bueno, pero tienen otros jugadores que pueden sustituirlos dentro de su estructura. Para mí, lo más importante del Galatasaray es cómo compite y juega colectivamente, su energía en su estadio y su idea táctica colectiva, porque tiene jugadores muy buenos en los duelos", señaló Emery.

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Balance de la campaña europea

Con nueve puntos en sus cuatro primeros partidos, el Villa llega en una buena posición a la quinta jornada de la fase de liga. Emery sigue de cerca la clasificación y reconoce que, aunque acabar entre los ocho primeros es un sueño realista, la competencia es cada vez más dura a medida que los grandes favoritos encuentran su ritmo en el nuevo formato del torneo.

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"Cada partido nos aporta mucha información y nos indica cuántos puntos necesitamos para seguir centrados en esta competición con distintos objetivos. Después de jugar cuatro partidos y sumar nueve puntos, seguimos teniendo la posibilidad de acabar entre los ocho primeros. Pero no somos favoritos, porque, con este formato diferente de la Champions League, que comenzó hace dos años, los equipos favoritos suelen ir aprendiendo", admitió el español.

La lucha por acabar entre los ocho primeros

Emery advirtió de que sorprender a los clubes de élite será cada vez más difícil a medida que avance la fase de liga. Señaló que los grandes clubes europeos se centran ahora en lograr el mayor número posible de puntos y mejorar su diferencia de goles para evitar tropiezos, lo que reduce el margen de error de equipos como el Villa. No obstante, el objetivo del conjunto de la Premier League sigue claro: asegurarse el pase directo a las eliminatorias.

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"Normalmente, si cometes errores, puedes perder la oportunidad de acabar entre los ocho primeros. En cuanto a los equipos favoritos, ahora se puede analizar cómo va la competición: intentan sumar puntos e incluso marcar muchos goles. Por eso será cada vez más difícil estar entre los ocho primeros, porque sorprender a algunos favoritos será más complicado, pero tenemos que hacer nuestro trabajo pensando en cada partido", concluyó Emery.