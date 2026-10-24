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Unai Emery, entrenador del Aston Villa, ha optado por guardar silencio sobre la polémica judicial que rodea al Manchester City mientras su equipo se prepara para enfrentarse al líder de la liga. Aunque el mundo del fútbol sigue pendiente de los 114 veredictos de culpabilidad por cuestiones financieras contra el City, Emery se centra exclusivamente en el desafío táctico que tiene por delante.

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Centrado en el fútbol en Villa Park

El Aston Villa se prepara para una de sus pruebas más exigentes de la temporada con la visita este sábado a Villa Park de un Manchester City arrollador. Los visitantes han ganado sus siete partidos, pero la conversación en torno al club sigue dominada por los 114 veredictos de culpabilidad por cuestiones financieras que están actualmente recurridos. Pese a las posibles consecuencias de gran alcance para la Premier League, Emery ha dejado claro que no entrará en la polémica.

Al español le preguntaron directamente por la situación de las finanzas del City, pero no quiso abrir ningún debate sobre asuntos ajenos al terreno de juego. «No puedo hablar de ello. ¿Por qué? Porque no lo sé», afirmó Emery, según recoge Express & Star Sport. «Puedo hablar de cómo juega el Manchester City durante los cuatro años que llevo aquí, y también de antes. Me enfrenté al Manchester City con el Sevilla en la Champions League. En Sevilla perdimos 3-1 y en Manchester, 2-1 en el último minuto. Siempre he seguido la evolución de este club desde el punto de vista deportivo, analizando su juego. Es fantástico».

Asumir la realidad financiera del Aston Villa

Mientras la riqueza del Manchester City sigue dando que hablar, el Aston Villa ha tenido que desenvolverse dentro de sus propios y estrictos límites financieros. El club ha experimentado una transformación importante con Emery, equilibrando la necesidad de invertir en la plantilla con las restricciones impuestas por las normas de gasto nacionales y europeas. Este verano hubo una profunda renovación en Villa Park: varias figuras destacadas se marcharon para cuadrar las cuentas mientras el club invertía en jugadores más jóvenes y con gran potencial.

Emery insiste en que no le molesta no poder gastar más que sus rivales y afronta el reto de desarrollar una plantilla renovada. «Cada año hemos tenido que vender a algunos jugadores, pero también hemos fichado a jugadores con potencial. Hicimos cosas después de vender. Este verano fue un poco diferente: vendimos más de lo habitual. Fichamos a más jugadores y más jóvenes que antes. Hace falta tiempo para que entiendan lo que les pedimos», explicó el entrenador.

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Un proyecto a largo plazo para el Aston Villa

El proyecto en las West Midlands va más allá del primer equipo, con una inversión importante destinada a las infraestructuras del club. Los planes para renovar Villa Park y aumentar su aforo hasta las 50.000 localidades son fundamentales en la estrategia de la directiva para incrementar los ingresos y competir con la élite. Emery comparte plenamente este enfoque paciente y reconoce que el Aston Villa debe trabajar de forma más inteligente que sus rivales para reducir la distancia con los primeros puestos de la clasificación.

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«No estoy frustrado. Me gusta construir equipos, observar a los jugadores individualmente y en conjunto para ver cómo progresan. ¡A veces me gustaría fichar a los mejores jugadores del mundo! Pero acepto nuestra situación y cuáles son nuestras posibilidades. El club está haciendo un gran trabajo en muchos aspectos dentro de nuestro presupuesto. El siguiente paso adelante es Villa Park y su aforo de 50.000 espectadores. Vamos en la dirección correcta: tenemos que ser inteligentes y trabajar quizá incluso más duro que otros clubes», añadió Emery.

Elogios para Maresca y la maquinaria del City

De cara al fin de semana, Emery elogió el trabajo de Enzo Maresca desde que tomó el relevo de Pep Guardiola. La transición parece haber sido perfecta y el City lidera la Premier League con tres puntos de ventaja. Emery cree que la inteligencia táctica de Maresca ha permitido a los campeones mantener su identidad, con la posibilidad de convertirse en un equipo aún más peligroso a medida que avance la temporada hacia los meses de invierno.

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«Es muy difícil ver a un equipo jugar como lo hacía con Guardiola y que, con Maresca, siga haciéndolo de la misma manera. Maresca es un entrenador muy, muy inteligente. Creo que puede llevarlos a otro nivel», concluyó Emery.