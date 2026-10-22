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El entrenador del Aston Villa, Unai Emery, llevó a su equipo a su tercera victoria consecutiva en la Champions League con un triunfo por 3-1 ante el Viking noruego, que jugaba como visitante, el miércoles. Los locales llegaron al descanso con dos goles de ventaja y sumaron su segunda victoria en casa, además del triunfo a domicilio ante el Club Brujas en la primera jornada, para ascender al segundo puesto de la clasificación.

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El equipo de las Midlands supera con comodidad a los noruegos

Emery vio cómo su equipo daba continuidad a su espectacular goleada por 6-0 ante el Fenerbahce al imponerse con comodidad a un combativo conjunto noruego que la semana pasada empató 3-3 con el Bayern de Múnich. Ross Barkley y Emiliano Buendia marcaron antes del descanso, y un gol en propia puerta de Henrik Heggheim sentenció la victoria, pese al tanto tardío de Peter Christiansen. El resultado supone la quinta victoria de los locales en sus últimos seis partidos entre todas las competiciones.

Una primera parte arrolladora sentencia el duelo europeo

Getty Images

El Villa dominó los primeros compases. El portero visitante Arild Ostbo detuvo un remate de Nicolas Jackson antes de que Barkley abriera el marcador en el minuto 23 al desviar de cabeza un preciso córner de Ibrahim Mbaye. Diez minutos después, Buendia amplió la ventaja desde el punto de penalti, después de que una revisión del VAR señalara una falta de Zlatko Tripic sobre Alysson dentro del área.

Los locales dejaron prácticamente sentenciado el encuentro en el minuto 62, cuando Heggheim introdujo sin querer en su propia portería otro peligroso centro de Alysson. Aunque Christiansen aprovechó un centro de Kristoffer Askildsen en los últimos minutos y el gol fue validado tras una revisión del VAR por fuera de juego, el Villa aseguró con comodidad otra contundente victoria en casa.

Los hitos históricos refrendan su trayectoria europea

La victoria amplió la extraordinaria racha del Aston Villa a 12 triunfos consecutivos como local en grandes competiciones europeas, igualando la más larga lograda por un club inglés en este siglo. El equipo de las Midlands también se convirtió en el primer campeón de la Europa League desde el Manchester United en 2017-18 en ganar sus tres primeros partidos del torneo.

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Además, al alcanzar las 20 victorias en solo 30 partidos entre la Copa de Europa y la Champions League, se convierte en el segundo equipo que menos partidos ha necesitado en la historia para llegar a esa cifra, solo por detrás del Real Madrid, que necesitó 29 encuentros. Esta increíble racha subraya su condición de serio aspirante en Europa bajo la dirección del antiguo técnico del Sevilla y el Villarreal.

Al Aston Villa le espera un gran duelo ante el Barcelona

Getty Images

Tras dejar atrás con claridad su flojo inicio de la temporada en la competición nacional, el equipo de Emery ocupa la segunda posición en la clasificación de la élite europea después de tres jornadas. Su impecable trayectoria continental afrontará su prueba más exigente el próximo mes, cuando visite al Barcelona, líder de La Liga. Hasta entonces, el técnico sigue plenamente centrado en mantener la buena dinámica del equipo en sus próximos partidos de la Premier League.







