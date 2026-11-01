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Unai Emery no pudo ocultar su decepción después de que el Aston Villa tuviera que conformarse con un punto en un frustrante empate 1-1 ante el Fulham en Villa Park. Pese a adelantarse en el marcador, el equipo de Emery no aprovechó su dominio inicial, y el técnico lamentó las numerosas ocasiones desperdiciadas.

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No aprovechar el dominio de la primera parte

El Villa afrontó el partido de la Premier League del sábado con la intención de convertir Villa Park en una fortaleza, pero abandonó el campo con la sensación de que se le habían escapado dos puntos. El equipo local salió decidido, generó varias ocasiones e incluso dispuso de un penalti que podría haber cambiado el rumbo de la tarde. Aunque Nicolas Jackson acabó marcando para dar ventaja al Villa al descanso, no ampliar esa diferencia resultó costoso cuando un desafortunado gol en propia puerta de Zion Suzuki igualó el marcador tras la reanudación.

Al analizar el partido, Emery reconoció que, pese a que su equipo controló los primeros 45 minutos, terminó pagando su falta de contundencia. «Es un resultado decepcionante, un resultado justo. Intentamos mantener la regularidad, mejorar y conseguir la victoria en casa. Queremos hacer de Villa Park nuestra fortaleza y vamos por ese camino. No ganamos, pero tampoco perdimos. En los últimos partidos aquí, tanto en la Champions League como en la Premier League, estamos mejorando, pero hoy ha sido decepcionante porque no ganamos. El resultado es justo», explicó el entrenador del Villa en la página web oficial del club.

Dos partes muy diferentes en Villa Park

El contraste entre ambas partes fue marcado: el Villa perdió el control del partido tras la reanudación. El Fulham volvió del vestuario con energías renovadas, hizo retroceder al equipo local y dominó el tramo central del encuentro. Emery no tardó en elogiar la disciplina táctica de los visitantes y su capacidad para aprovechar los espacios que aparecieron en el centro del campo del Villa, lo que obligó a Zion Suzuki a realizar varias paradas importantes antes de que llegara el empate.

«También se lo merecieron porque juegan bien, están organizados y generaron ocasiones. En la primera parte dominamos más y creamos más ocasiones que en la segunda. Sacamos córners en ataque y tuvimos un penalti. A veces permitimos algunas transiciones y algunas jugadas, y ellos también estuvieron acertados en defensa. Superaban nuestra presión y necesitamos que nuestro portero, Zion Suzuki, interviniera en algunas jugadas», admitió Emery.

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La regularidad sigue siendo la principal preocupación

Para Emery, la principal frustración fue la falta de regularidad que mostraron sus jugadores a lo largo de los 90 minutos. Tras un inicio dominante, la pérdida de posesión y de control territorial permitió que el Fulham ganara confianza. Pese a un último arreón en los 20 minutos finales, en el que el Villa generó ocasiones suficientes para llevarse la victoria, el entrenador consideró que, por lo mostrado en la segunda parte, su equipo no mereció los tres puntos.

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«En la primera parte, el balance fue más o menos favorable para nosotros. En los primeros 20 minutos de la segunda, ellos presionaron, dominaron y crearon ocasiones. Sacaron córners en ataque y nosotros no mantuvimos la misma regularidad en la posesión y el dominio que en la primera parte, así que este empate fue un resultado justo. En los últimos 15-20 minutos volvimos a apretar y a generar algunas ocasiones, y podríamos haber ganado el partido», continuó Emery.

La atención se centra en la prueba de la Champions League

Con el resultado ante el Fulham ya atrás, el Villa debe volver a centrarse rápidamente en lo que viene, con un calendario cargado en varias competiciones. Un partido europeo entre semana le ofrece una oportunidad inmediata para resarcirse antes de un destacado encuentro de liga contra el Manchester United. Emery considera este momento un pequeño obstáculo en la progresión general del club y confía en que su plantilla pueda aprender de los errores cometidos en el empate de la noche del sábado.

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«Seguiremos adelante. El próximo partido es el martes, en la Champions League, e intentaremos prepararlo lo mejor posible. Después, antes del parón, jugamos contra el Manchester United y trataremos de continuar con nuestra progresión. Aún queda trabajo por hacer y, por supuesto, después de hoy, con este resultado decepcionante para nosotros, seguiremos adelante, intentando analizar lo ocurrido y mejorar», concluyó Emery.