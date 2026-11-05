Unai Emery, cerca de firmar un nuevo contrato con el Aston Villa para frenar el interés del Manchester United

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Unai Emery está a punto de firmar un nuevo contrato de larga duración con el Aston Villa, lo que supone un duro golpe para el Manchester United. El técnico español ha sido relacionado insistentemente con el banquillo de Old Trafford en un momento en que aumenta la presión sobre Michael Carrick, pero ahora parece dispuesto a comprometer su futuro con el club de Villa Park.

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Emery, cerca de firmar un nuevo contrato con el Villa

Emery está muy cerca de firmar un nuevo contrato con el Villa, según Telegraph. La operación busca acabar definitivamente con el creciente interés del Manchester United. Emery ha sido mencionado con frecuencia como uno de los principales candidatos para sustituir a Carrick en el banquillo de Old Trafford.

Sin embargo, el español se dispone a dar una gran alegría al Villa. Tiene intención de firmar una ampliación a largo plazo que irá mucho más allá de su contrato actual, que expira en 2029. Asegurarse la continuidad de Emery supondría una gran victoria para la directiva del Villa. Sacar al exentrenador del Arsenal del club le habría costado al United casi 20 millones de libras en concepto de cláusulas de rescisión.

La directiva del Villa se reúne para asegurar el futuro

Emery mantuvo conversaciones avanzadas con el presidente del Aston Villa, Nassef Sawiris, el miércoles, después del partido de Champions League del club en Barcelona. En la reunión también participaron el presidente de operaciones futbolísticas, Roberto Olabe, y el director de operaciones futbolísticas, Damián Vidagany.

Un comunicado oficial del club confirmó el carácter positivo de las conversaciones. «El Aston Villa ha celebrado hoy una importante reunión de trabajo para planificar el futuro del club y sentar las bases de su proyecto deportivo e institucional a largo plazo», señaló.

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«Las conversaciones se centraron en planificar conjuntamente la dirección estratégica del club a largo plazo y fueron positivas, estableciendo un compromiso claro más allá de 2029 para el desarrollo conjunto del club».

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Una transformación completa en Villa Park

Emery ha revitalizado por completo al Villa desde su llegada en octubre de 2022. Durante su extraordinaria etapa, ha conquistado la Europa League y ha llevado al club a la Champions League en dos ocasiones.

Este éxito se ha sustentado en una reestructuración estratégica de la plantilla. Pese a vender a seis titulares del equipo que ganó la final de la Europa League ante el Freiburg, el Villa y Olabe reconstruyeron eficazmente el equipo con diez fichajes, entre ellos Nicolas Jackson, la incorporación más cara de la historia del club.

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La directiva del club pretende mantener esta trayectoria ascendente. «El objetivo está claro: construir un Aston Villa ambicioso y competitivo, capaz de afrontar los mayores retos y alcanzar los mayores logros», afirmó. Tanto Vidagany como Olabe también negocian la ampliación de sus respectivos contratos para dar continuidad al proyecto.

Un fin de semana decisivo para el United

Mientras Emery encamina su futuro hacia el Villa, la situación del banquillo del United sigue siendo muy inestable. Carrick puso fin recientemente a una pésima racha de nueve partidos sin ganar con una victoria por 3-2 ante la Roma, pero su futuro sigue en el aire. Los dos clubes se enfrentan este fin de semana. El Aston Villa recibe al Manchester United el domingo en la Premier League.