Una visita complicada a Manchester

El Aston Villa viajará este domingo al noroeste de Inglaterra con una racha de cinco partidos sin perder y con la intención de reponerse de su decepción europea. La plantilla de Emery llegará a Old Trafford todavía afectada por una contundente derrota por 3-0 ante el Barcelona en la Champions League.

A pesar de la pésima campaña liguera del equipo local bajo las órdenes de Carrick, en la que solo ha logrado una victoria, el entrenador del Villa se niega a subestimarlo. El español tiene un historial personal desastroso en Old Trafford: nunca ha ganado allí un partido en toda su carrera como entrenador.

El máximo nivel de exigencia

En declaraciones a los medios, Emery comparó el próximo duelo de la Premier League con la dura derrota sufrida recientemente en Cataluña. Insistió en que su plantilla debe prepararse para medirse a un rival de primer nivel, independientemente de la posición que ocupe actualmente el United en la liga.

«Jugamos como habíamos planeado [contra el Barcelona], pero no fue suficiente por el nivel del rival. Este es el máximo nivel al que nos enfrentamos en los partidos de la Premier League y la Champions League», afirmó Emery. «El domingo, el Manchester United estará al mismo nivel que el Barcelona. Por eso estamos trabajando para preparar a los jugadores. Por supuesto, será muy, muy exigente».

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«El Manchester United es un club fantástico, está rindiendo muy bien y el año pasado logró jugar la Champions League. No empezó la liga con regularidad, pero debería recuperarla. Así que será un partido muy, muy difícil».

Un historial desastroso en Old Trafford

El historial reciente del Villa en este enfrentamiento es igual de desalentador: ha perdido en sus últimas seis visitas, entre todas las competiciones. Emery es plenamente consciente de la barrera psicológica que ahora debe superar su plantilla.

«Es el Manchester United y tenemos ejemplos muy claros: llevamos cuatro años sin ganar un partido allí. Eso demuestra lo difícil que es para nosotros», reconoció. «Old Trafford supone un desafío enorme para mí, para los jugadores y para nuestra trayectoria juntos aquí, porque no estamos ganando allí».

«Hemos sufrido algunas derrotas duras, como hace dos años, cuando estuvimos cerca de conseguir la clasificación para la Champions League en el último partido y perdimos. La perdimos. Así que siempre es muy, muy difícil jugar allí».

«Debemos ofrecer nuestra mejor versión, tanto individual como colectivamente. Tenemos mucho trabajo por delante y, al mismo tiempo, debemos competir».

Más presión para Carrick

Mientras Emery negocia un nuevo contrato en las West Midlands, poner fin a su mala racha en Old Trafford sería toda una declaración de intenciones. Conseguir los tres puntos este fin de semana es fundamental para mantener el buen momento del equipo en la competición doméstica.

Una victoria el domingo agravaría las dificultades de Carrick y demostraría que el Villa por fin puede superar sus problemas históricos en sus visitas a Old Trafford. El equipo visitante deberá firmar una actuación impecable para mantener su impulso en la Premier League.