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Unai Emery, entrenador del Aston Villa, ha situado al Barcelona entre los clubes de élite capaces de ganar la Champions League esta temporada. El técnico español, que prepara a su equipo para una visita al Camp Nou en la que hay mucho en juego, admitió que el conjunto catalán juega actualmente a un nivel que pocos pueden igualar.

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Emery se prepara para el exigente reto del Camp Nou

El Aston Villa viaja el martes a Cataluña para enfrentarse al temible Barcelona de Hansi Flick. Antes del duelo europeo, el entrenador del club de la Premier League reconoció abiertamente el enorme desafío que espera a su plantilla.

Emery destacó la impresionante producción ofensiva del equipo local y su éxito continuado en Europa. El técnico, de 55 años, recalcó que sus jugadores deberán mostrar una enorme fortaleza para resistir la presión de un equipo que atraviesa un momento de plenitud.

Favoritos para conquistar Europa

Ante los medios de comunicación en la previa del encuentro, Emery situó al conjunto azulgrana en lo más alto del fútbol europeo. Insistió en que solo un puñado de clubes tiene opciones de conquistar Europa esta temporada.

«Son los favoritos para ganar esta competición, por su estado de forma actual y por lo que han logrado durante la última década», afirmó Emery. «Podemos contarlos con los dedos de una mano: cinco equipos, y uno de ellos es el Barça. Si el Barça juega a su mejor nivel, puede ganar a cualquiera. Nos va a exigir muchísimo y tendremos que jugar con mucho carácter».

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El entrenador del Villa también elogió a la estrella emergente del Barcelona, Lamine Yamal. «Es un jugador especial y se ve que podría llegar a ser el mejor del mundo», señaló. «Tiene que mejorar en algunos aspectos, pero podría llegar a ser un gran jugador».

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El recuerdo de viejos fantasmas y las amenazas ofensivas

Más allá de Lamine Yamal, el entrenador visitante señaló la fortaleza colectiva de la plantilla de Flick. Mencionó en particular a varias figuras clave que aportan tanto carácter como calidad ofensiva en el último tercio del campo.

«Rodri aporta carácter al equipo, igual que Raphinha. [Anthony] Gordon es muy rápido, y Pedri y Fermin [Lopez] también contribuyen mucho en ataque», añadió Emery.

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El próximo partido también trae amargos recuerdos para Emery, que estaba en el banquillo del Paris Saint-Germain cuando el Barcelona protagonizó su histórica remontada por 6-1 en los octavos de final de 2017. Al recordar el gol decisivo de Sergi Roberto en el tiempo añadido, el español sugirió que el resultado podría haber sido distinto con la tecnología arbitral actual. «Pasaron muchas cosas aquel día; todos lo sabemos. Llevo muchos años en el fútbol y el VAR habría sido muy necesario en aquel momento», concluyó.

El Villa busca dar la sorpresa en Europa

El Aston Villa debe convertir ahora el respeto y la cautela de Emery en un sólido plan táctico. Lograr un resultado positivo en España exigirá una actuación defensiva impecable y aprovechar cualquier espacio que deje el agresivo sistema del Barcelona.

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Para los jugadores de Flick, el objetivo es sencillo. El conjunto catalán buscará confirmar los elogios del entrenador rival y consolidar su condición de favorito del torneo con una victoria contundente en casa.