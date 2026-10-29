La forma en la que el portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, se hizo con el premio al mejor ganador del Balón de Oro de la historia generó una gran polémica durante las últimas horas.

La revista francesa "France Football" anunció ayer miércoles la coronación de Ronaldo con el premio "BOAT", como mejor jugador de la historia entre los ganadores del Balón de Oro, por su triunfo en el año 2008, con el Manchester United.

La estrella portuguesa superó a su rival argentino Lionel Messi en la votación, ya que "la Pulga" quedó en segunda posición por el Balón de Oro que ganó en el año 2012 con el Barcelona.

El diario español "Marca" confirmó, citando a la revista "France Football", que el sistema de votación permitió a todas las personas emitir su voto, incluso más de una vez, a cambio del pago de un euro por cada votación.

Según este sistema, 5.009 personas votaron más de una vez, mientras que 4.665 personas votaron de dos a cuatro veces, 44 personas de 10 a 26 veces y 300 personas de cinco a nueve veces.

El diario señaló que la revista francesa recaudó una enorme cantidad de dinero gracias a las votaciones realizadas por los aficionados, con el fin de coronar a sus estrellas favoritas con el premio al mejor Balón de Oro de la historia.

Esa forma generó una gran polémica, especialmente entre los seguidores de la estrella argentina Lionel Messi, quienes consideraron que él era el más merecedor de obtener ese premio, por la edición del año 2012 en la que marcó 91 goles.

Cabe recordar que Messi sigue siendo el máximo ganador del Balón de Oro de la historia, ya que lo ha conseguido en ocho ocasiones, frente a las cinco veces en las que fue para la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.