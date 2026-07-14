Una vieja broma enfureció a los ingleses y complicó a McAllister antes de la semifinal

Una vieja broma del argentino Alexis McAllister, centrocampista del Liverpool, ha enfadado a la afición inglesa antes del partido de semifinales del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro se disputará mañana miércoles en Atlanta.

A pocas horas del encuentro, la afición inglesa ha rescatado unas declaraciones del pasado mayo, cuando Mac Allister, en una entrevista con Jamie Redknapp, exjugador del Liverpool, descartó a Inglaterra como favorita.

El mediocampista afirmó: «España y Francia son muy fuertes, pero siento que Argentina y Brasil también tienen opciones».

Y añadió: «Aunque Brasil no esté en su mejor momento, con Carlo Ancelotti y buenos jugadores tienen opciones; nosotros, quizá».

Redknapp le respondió: «Pero no has mencionado a Inglaterra, danos un poco de esperanza», y el argentino replicó con ironía: «¿Crees que tenéis alguna oportunidad?».

Este martes, en «Sky Sports», le preguntaron por esas palabras y si le sorprendió que Inglaterra llegara a semifinales pese a no estar entre sus favoritas.

El jugador argentino respondió: «Entiendo tu pregunta por la entrevista que di a Jamie (Redknapp) en Liverpool».

Y aclaró: «Fue una broma, porque al mismo tiempo que dije que la selección de Inglaterra no llegaría a esta situación (las semifinales del Mundial), también dije que tienen jugadores fantásticos y un entrenador muy bueno».

Será el primer duelo entre ambas selecciones en un Mundial desde 2002, cuando Inglaterra ganó 1-0 a Argentina en la fase de grupos gracias a un gol de David Beckham.