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Argentina Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Una vieja broma enfureció a los ingleses y complicó a McAllister antes de la semifinal

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
A. Mac Allister
Liverpool
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

El centrocampista argentino ha generado polémica antes del partido contra Inglaterra.

Una vieja broma del argentino Alexis McAllister, centrocampista del Liverpool, ha enfadado a la afición inglesa antes del partido de semifinales del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro se disputará mañana miércoles en Atlanta.

A pocas horas del encuentro, la afición inglesa ha rescatado unas declaraciones del pasado mayo, cuando Mac Allister, en una entrevista con Jamie Redknapp, exjugador del Liverpool, descartó a Inglaterra como favorita.

El mediocampista afirmó: «España y Francia son muy fuertes, pero siento que Argentina y Brasil también tienen opciones».

Y añadió: «Aunque Brasil no esté en su mejor momento, con Carlo Ancelotti y buenos jugadores tienen opciones; nosotros, quizá».

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Inglaterra crest
Inglaterra
ING
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ARG

Redknapp le respondió: «Pero no has mencionado a Inglaterra, danos un poco de esperanza», y el argentino replicó con ironía: «¿Crees que tenéis alguna oportunidad?».

Este martes, en «Sky Sports», le preguntaron por esas palabras y si le sorprendió que Inglaterra llegara a semifinales pese a no estar entre sus favoritas.

El jugador argentino respondió: «Entiendo tu pregunta por la entrevista que di a Jamie (Redknapp) en Liverpool».

Y aclaró: «Fue una broma, porque al mismo tiempo que dije que la selección de Inglaterra no llegaría a esta situación (las semifinales del Mundial), también dije que tienen jugadores fantásticos y un entrenador muy bueno».

Será el primer duelo entre ambas selecciones en un Mundial desde 2002, cuando Inglaterra ganó 1-0 a Argentina en la fase de grupos gracias a un gol de David Beckham.

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