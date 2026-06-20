¡Una victoria sin brillo! Brasil domina a Haití y lo elimina del Mundial

Brasil se clasificó a dieciseisavos y lideró el Grupo C al vencer 3-0 a Haití, que quedó eliminado. Matheus Cunha marcó dos goles y Vinícius Júnior añadió el tercero.

Tras el 1-1 ante Marruecos, Ancelotti incluyó a Danilo como lateral derecho y a Cunha en ataque. Mientras, Haití reforzó su defensa con Kevin Duvern y apostó por José Casimir en ataque para salir al contraataque.

La «Canarinha» tardó en encontrar su ritmo ante un rival bien ordenado atrás. Raphinha falló dos ocasiones: le anularon un gol por fuera de juego en el 12’ tras un pase de Bruno Guimarães y, en el 22’, lanzó un disparo cruzado que rozó el poste. (22).

En la tercera, Cunha abrió el marcador al aprovechar un rechace de Placid a disparo de Vinicius y el posterior despeje de Delcroix (1-0, min. 23).

Pese a la ventaja, Brasil se replegó unos minutos; Haití intentó reaccionar, pero no creó peligro. Cunha aprovechó otro pase de Vinicius para el 2-0 (m.36). antes de que Neymar cerrara la primera parte con un disparo raso y preciso tras un pase en profundidad de Lucas Paquetá (3-0, 45+3).

En la segunda parte, Brasil bajó el ritmo con su ventaja, y Haití presionó. Los «Granaderos» casi marcaron en un córner lanzado por Ricardo Adé, pero Alisson Becker lo evitó (min. 63), y otro intento de Duvern se marchó lamiendo el poste izquierdo (min. 65).

La ‘Canarinha’ replicó con un disparo al larguero de Gabriel Martinelli (68’) y con un gol anulado a Endrick por fuera de juego (78’).

Con este resultado, Brasil suma 4 puntos y lidera el Grupo C, mientras que Haití, con dos derrotas, queda eliminado.

Marruecos es segundo con los mismos 4 puntos tras ganar 1-0 a Escocia, y en la última jornada Brasil enfrentará a los escoceses para definir el liderato.