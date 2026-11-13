«Una victoria que parecía imposible devuelve a la Azzurra»: Italia «baila bajo la lluvia» tras la sorpresa de Francia

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La prensa italiana celebró la gran victoria de su selección sobre Francia por 3-1, ayer jueves, en la Liga de las Naciones de la UEFA, al considerar que el triunfo representa un nuevo comienzo para la "Azzurra" tras unos pocos meses del golpe que supuso el fracaso en la clasificación para el Mundial 2026.

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Tras la ausencia de Italia en las tres últimas ediciones de la fase final del Mundial, la prensa local encontró un motivo suficiente para celebrar esta noche, después de que la selección italiana lograra imponerse a Francia, pese a la gran diferencia de calidad en los nombres entre ambos combinados.

Mientras la selección francesa, cuarta del mundo en el Mundial 2026, afrontaba el partido de ayer jueves en el estadio "San Siro" con el objetivo de ganar para sellar el liderato del Grupo Primero de la primera ruta, los locales la sorprendieron con una actuación combativa que inclinó la balanza a su favor.

Y pese a que el equipo del entrenador Zinedine Zidane se adelantó con un gol tempranero, los italianos regresaron con una remontada asombrosa para arrebatar el primer puesto con 10 puntos, por delante de los Bleus por la diferencia de los enfrentamientos directos.

Daniele Manusia, corresponsal de la cadena "RMC" en Italia, afirmó: "Para Italia, esto es un logro asombroso, y casi resulta difícil de creer. Desde nuestro punto de vista, Francia es la mejor selección del mundo en cuanto a jugadores. Italia no está en el mismo mundo que Francia en lo que respecta a las cualidades individuales, pero llegó a la victoria a través de su manera de jugar".

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"San Siro empezó a creer en el inicio de la nueva era de Mancini"

El diario "La Gazzetta dello Sport" celebró el nuevo comienzo que lidera el entrenador Roberto Mancini y colocó un llamativo titular principal en su portada: "Italia se estremece".

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El diario ironizó sobre las difíciles condiciones meteorológicas que acompañaron al partido, diciendo: "¿Han intentado alguna vez jugar al fútbol en una piscina?".

Y añadió: "Así se vieron los diez primeros minutos de Italia: agua por todas partes. Llovía a cántaros y Francia presionaba con fuerza; nos ahogaron y nos asfixiaron. Las ocasiones caían, ¡y qué lluvia de ocasiones! Podía haber parecido el inicio de una pesadilla, pero Francia se calmó un poco e Italia recuperó su equilibrio".

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El diario se detuvo en el punto de inflexión del partido, representado por el penalti fallado por Sebastiano Esposito en el minuto 59, al considerar que ese momento cambió el rumbo del encuentro.

Y escribió: "Todos pensaron lo mismo: se acabó, el partido da la vuelta. Y, efectivamente, dio la vuelta a favor de Italia. Italia pasó a controlar el partido, y San Siro empezó a creer que habíamos derrotado a la mejor selección del mundo, y que una nueva era de Mancini comenzaba oficialmente".

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"Italia recupera su grandeza"

Por su parte, el diario "La Repubblica" consideró que "Italia recupera su grandeza", mientras que "Corriere della Sera" celebró lo que describió como el inicio del regreso de la selección a la primera plana, reclamando que no se reste valor al triunfo.

El diario afirmó: "En los bares, en el tranvía y en los trenes, algunos les dirán que Italia siempre gana cuando los partidos son menos importantes, y que Francia, en ausencia de Mbappé y Dembélé, terminará el grupo en el liderato. Quizá eso sea cierto, pero ¿qué importa?".

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Y añadió: "Hace ocho meses estábamos atrapados en Zenica sin salida, mientras que ahora San Siro se estremece de alegría bajo la lluvia, como si esta selección italiana que derrota a Francia en su casa por primera vez desde 1962, cuando Altafini marcó dos goles, hubiera estado siempre ahí y no hubiera tropezado jamás".

"Una noche que parecía imposible"

El diario cerró su comentario sobre la selección italiana con un tono optimista, señalando que el equipo actual presenta indicios claros de la posibilidad de construir una nueva generación.

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Y escribió: "Entre el baile bajo la lluvia, Italia se regaló una noche que parecía casi imposible, pero que fue, por el contrario, una felicidad pura que lleva la esperanza de un futuro digno de las cuatro estrellas con las que la Azzurra adorna su camiseta".

Y añadió: "De Pio a Caiudi, de Calafiori a Cambiaghi, pasando por Scalvini y Vergara, estamos ante una selección cuya media de edad de sus jugadores es de 25 años y que mira hacia el futuro".