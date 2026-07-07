Una víctima del impacto en Estados Unidos... y críticas irónicas a la decisión de Trump

La afición de Estados Unidos culpó a un jugador clave de la goleada 4-1 ante Bélgica en octavos del Mundial 2026, el martes, al considerar que su bajo rendimiento fue decisivo en la eliminación.

La eliminación se produjo pese a que la federación recuperó al delantero Fularin Balugun tras anular su sanción, en una gestión en la que intervino el presidente Donald Trump; aun así, el equipo no pudo plantar cara a Bélgica.

El equipo quedó lejos del nivel exhibido en la fase de grupos, y las críticas apuntaron al capitán defensivo, Tim Ream.

Los seguidores creen que el defensa, de 38 años, falló al dejar a De Ketelaere libre en el primer gol y al perder el duelo aéreo en el segundo, neutralizando el efecto del empate de Malik Tillman.

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Según Sport Bible, el periodista Jeff De Lo, de Barstool Sports, escribió en redes: «Tim Ream ha cuajado uno de sus peores partidos de toda su carrera. Le han superado por completo».

Un aficionado escribió: «No sigo mucho el fútbol, pero ¿de verdad Tim Ream es el mejor defensa que puede encontrar un país con 300 millones de habitantes?».

Otro aficionado, recordando la anterior intervención de Trump en el caso de Balogun, bromeó: «¿Podría intervenir esta vez para que le saquen una tarjeta roja a Tim Ream?».

Con 85 partidos internacionales, su edad complica su continuidad, más aún cuando se buscan soluciones defensivas más sólidas.

Richards también fue criticado por su floja defensa, lo que agrava las dudas sobre el futuro de la zaga tras la eliminación del Mundial.

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