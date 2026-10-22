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Jamie Carragher ha arremetido duramente contra Bruno Fernandes y ha calificado al capitán del Manchester United de «auténtica vergüenza» tras un desacuerdo público con el entrenador Michael Carrick. La polémica llega después de que el Manchester United sufriera una humillante derrota por 4-1 ante el Como, equipo italiano debutante en la Champions League.

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Una dura derrota en Italia deja al descubierto las tensiones en el United

La presión sobre Carrick aumentó considerablemente después de que su equipo fuese arrollado en el estadio Giuseppe Sinigaglia. El equipo de Cesc Fabregas, debutante en la Champions League, logró una contundente victoria por 4-1, la quinta derrota del United en 11 partidos entre todas las competiciones.

La frustración estalló después del encuentro: Fernandes cuestionó públicamente el planteamiento táctico del equipo tras ser sustituido en el minuto 67. Carrick tampoco se mordió la lengua en su respuesta y criticó con dureza el esfuerzo de sus jugadores.

El cruce de declaraciones provocó duras críticas entre los analistas televisivos. Carragher, exdefensa del Liverpool, encabezó las críticas al capitán del United en CBS Sports.

Carragher carga contra Fernandes: «Es una auténtica vergüenza»

La polémica comenzó cuando Fernandes cuestionó directamente la estrategia defensiva del cuerpo técnico. «Fue una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y dejar a veces espacios a la espalda», afirmó el centrocampista. Carrick respondió enseguida con una alusión apenas velada: «Juegues con el sistema que juegues, utilices la táctica que utilices, si no corres, no corres hacia delante y no corres hacia atrás, no vas a ganar».

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Carragher salió en defensa de Carrick y recordó las recientes disculpas de Lisandro Martinez tras criticar de forma similar a la directiva del club después de una derrota ante el Atlético de Madrid.

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«La semana pasada dijimos que Lisandro Martinez se había pasado de la raya al señalar a quienes están por encima de él en el club. Que Bruno Fernandes haga eso es, sinceramente, una vergüenza», declaró. «La temporada pasada ganó el premio al jugador del año. Y eso fue después de que Michael Carrick se convirtiera en entrenador.

»No habría ganado ese premio sin Carrick, porque Carrick lo devolvió a su posición natural y entonces firmó una temporada fantástica, porque es un futbolista con talento.

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»Pero, cuando piensas en él como futbolista, tiene talento, aunque su actitud y su forma de actuar no son en absoluto las adecuadas».

El analista pasó entonces a cuestionar, punto por punto, el trabajo defensivo del capitán. «Ha reaccionado así porque lo han sustituido y porque esta noche el entrenador lo ha dejado en evidencia al sacarlo del campo», añadió Carragher. «Y cuando habla de la presión, ya sea hombre a hombre o en zona, durante años Bruno Fernandes ha impedido que el Manchester United presione porque hace cosas de cara a la grada.

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»Comento partidos del Manchester United y lo veo correr por todas partes como un niño en el patio del colegio para contentar a los aficionados. Todos creen que trabaja mucho, pero no es así. Al hacerlo, perjudica al resto del equipo».

Getty Images

Problemas de raíz en un club «podrido»

Ampliando el foco, Carragher señaló un problema estructural en Old Trafford y recordó que Fernandes ya ha sobrevivido a una larga lista de entrenadores. «¿No es curioso? ¿Cuántos entrenadores ha tenido? ¿Así que ninguno de los entrenadores del Manchester United tiene una identidad? ¿Cuántos entrenadores lleva ya Bruno Fernandes? ¿Cinco? Cambian de entrenador cada temporada... El Manchester United está podrido de arriba abajo», planteó.

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Pese a los problemas estructurales, el exdefensa admitió que la continuidad de Carrick resulta cada vez más difícil de sostener. «Ya lo he dicho antes: no se trata del entrenador. Se trata de todo lo que rodea al club», continuó el exjugador del Liverpool sobre su rival. «¿Y quién tiene las respuestas? Lo comentamos todo el tiempo: “Quizá tengan que cambiar de entrenador o hacer esto o aquello”. Pero ¿acertamos alguna vez? Porque parece que nadie da nunca con la solución.

»Pero, escuchad, no hay duda de que ahora hay que cambiar de entrenador. Esto no puede seguir así en un club de la talla del Manchester United».

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Sin embargo, Carragher elogió la disposición de Carrick a cuestionar públicamente a sus jugadores. «Me alegra que Michael Carrick haya salido y haya dicho eso de Bruno Fernandes, que no corre, porque los jugadores de este equipo no corren», señaló. «Y en cuanto a lo que hizo la temporada pasada, nadie presenta a Michael Carrick como uno de los mejores entrenadores del fútbol europeo, pero lo que hizo fue venir a ayudar a su club el año pasado, cuando él mismo estaba sin trabajo. Llegó y lo hizo de maravilla.

»Y si el Manchester United está en la Champions League es por Carrick: él lo clasificó. Si entraron otros 100 o 150 millones de libras en el club, también fue porque él lo clasificó.

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»Nadie pensaba que fuese a clasificarse para la Champions League la temporada pasada. Así que me da un poco de pena. Quiere al club, es una figura legendaria como jugador, pero está claro que las cosas no le están saliendo bien como entrenador y eso tiene que cambiar.

»Pero me alegra que sustituyera a [Fernandes] y que le respondiera con esa pequeña pulla ante la prensa, porque eso es lo que necesitan algunos de esos jugadores».

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Una prueba crucial en la Premier League ante el Bournemouth





Getty Images





El United tiene poco tiempo para lamentarse de su humillación europea antes de recibir al Bournemouth este domingo en la Premier League.

Con cinco derrotas ya esta temporada y un reciente empate ante el Leeds, el partido liguero adquiere una importancia enorme. Cualquier resultado que no sea una victoria convincente en Old Trafford podría obligar a la directiva a cambiar rápidamente de entrenador.