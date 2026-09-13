El Barcelona mantuvo el pleno de victorias en LaLiga con una goleada a domicilio ante el Levante por 4-2 en la quinta jornada, la noche del domingo.

Los cuatro goles del conjunto catalán fueron obra de Lamine Yamal, con un doblete, Pau Cubarsí... —los goleadores fueron Lamine Yamal "por partida doble", Pau Cubarsí y Karim Ademi—, con lo que el Barça elevó su cuenta a 15 puntos en el liderato, con 3 de ventaja sobre su rival, el Real Madrid.

El portal "Archivo VAR", especializado en las jugadas arbitrales polémicas, otorgó una calificación al árbitro González Esteban, que dirigió el encuentro, de 2,75 puntos sobre 10.

Archivo VAR explicó: "Suspenso sin paliativos para González Esteban, ya que el colegiado optó por un estilo arbitral creativo que fue, en general, bastante acertado, pero que resultó todo lo contrario en las jugadas dentro del área".

Y añadió: "Esteban señaló un penalti en la segunda parte por una falta inexistente, después de que, pocos segundos antes, se abstuviera de sancionar unas manos que sí merecían la señalización de una falta".

Y precisó: "Esteban no estuvo acertado en la gestión de las jugadas dentro de ambas áreas, y parece que hasta ahora no ha logrado adaptarse por completo a las exigencias del máximo nivel del fútbol español".

El partido vivió una jugada polémica, además de la posibilidad de mostrar una tarjeta roja directa a Roger, una sanción que la jugada no merecía, ya que el delantero movió el brazo tratando de zafarse del agarre de su rival, sin que hubiera, en el fondo, ningún intento de agresión. La tarjeta amarilla era merecida, pero no la roja.

Y en la segunda parte, Lamine Yamal cayó dentro del área tras un contacto levísimo con Aïssa Mandi, un contacto que en absoluto justifica la señalización de una falta, pero sí debía haberse señalado unas manos previas cometidas por el propio defensa, después de que su mano cortara la trayectoria del balón.

Archivo VAR concluyó: "Señaló la falta que no existía y pasó por alto la falta que sí debía señalarse".

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora